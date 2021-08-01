الزوراء يجدد عقد الموريتاني أحويبيب والنفط يحافظ على الجنرال

أندية الدوري الممتاز تبدأ التحضيرات مبكرا

بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأت اندية الدور يالممتاز لكرة القدم تحضيراتها مبكرا للموسم الجديد بحملة تعاقدات وتجديد الثقة بلاعبين ومدربين، فقد أعلنت إدارة نادي الزوراء ، تجديد تعاقدها مع الموريتاني الحسن أحويبيب لموسم آخر، ليكون أول المحترفين مع الفريق في الموسم المقبل.ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزوراء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر تجديد التعاقد مع الحسن أحويبيب للموسم الثاني على التوالي، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق في الدوري. يشار إلى أن لجنة المسابقات العراقية عقدت مؤتمرًا صحفيًا، في مقرِ اتحادِ الكرة، بحضور رئيسها الدكتور حيدر عوفي.وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر فتحَ باب الانتقالات للموسمِ المقبل، في الأول من شهر آب، ويستمر حتى 19 أيلول ، على أن يُغلق الباب في الساعة 12 صباحا.كما أقرت اللجنة إقامة مباراة كأس السوبر، بين الزوراء والقوة الجوية، يوم 15 أيلول ، كما حددت اللجنة موعد قرعةَ الدوري الممتاز، حيث ستقام يوم 25 آب، بينما تنطلق المسابقة يوم 20 أيلول.

جددت إدارة نادي النفط ثقتها بالمدير الفني للفريق باسم قاسم، وأكد أمين سر نادي النفط مشتاق كاظم أن «الإدارة وخلال اجتماع لها مع المدير الفني للفريق الكابتن باسم قاسم عبرت عن تمسكها به والتجديد له ليقود الفريق في الموسم المقبل».

وبين مشتاق في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن قرار الإدارة جاء لثقتها الكبيرة بالمدرب ومن أجل عامل الاستقرار في العملية التدريبية للفريق.وأنهى نادي النفط الموسم الجاري محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، إذ حصد 53 نقطة: فاز في 12 وتعادل 17، وخسر في 9 مواجهات.

من جانب اخر، قدم مدرب حراس مرمى نفط الوسط، جليل زيدان، اعتذاره عن عدم استكمال المشوار مع الفريق في الموسم الجديد، لأسباب شخصية.وقدمت إدارة نفط الوسط عبر موقعها الرسمي، شكرها للمدرب جليل زيدان على جهوده الكبيرة، وأكدت تمسكها به، لكنها أشارت إلى أنه اعتذر لأسباب شخصية، وتم احترام ظروفه.وتمنت الإدارة لزيدان التوفيق في مشواره المقبل، كما منحت المدير الفني عبد الغني شهد الضوء الأخضر، لاختيار مدربا جديدا لحراس المرمى.يشار إلى أن جليل زيدان انضم للجهاز الفني لنفط الوسط مع عبد الغني شهد، في منتصف الموسم المنتهي.

وفي سياق متصل، أعلن المهاجم الأردني الدولي، محمود زعترة، انتهاء عقده مع نفط الوسط العراقي، الذي حصل معه على المركز الخامس في الدوري الممتاز.وكتب زعترة، عبر حسابه على «فيسبوك»: «كان بالإمكان الحصول على مركز أفضل في الدوري، لكن قدر الله وما شاء فعل».وأضاف: «أشكر إخواني اللاعبين على الأيام الحلوة التي أمضيتها برفقتهم، والشكر موصول للكادر الفني بقيادة الكابتن عبد الغني شهد».

وتمنى زعترة التوفيق لفريق نفط الوسط، مشيرا إلى أنه سيحدد وجهته الاحترافية القادمة، خلال الأيام المقبلة.ويعد زعترة من المهاجمين المميزين في الكرة الأردنية، حيث بدأ مسيرته مع الفيصلي، ولعب لعدة فرق منها الوحدات.

من جانبه، تلقى لاعب نفط الوسط الدولي السابق كرار جاسم، عرضين للاحتراف بالدوري الإيراني في الموسم المقبل، حيث وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة.وقال جاسم «تلقيت عرضين من سابا ومن تراكتور الإيرانيين وهناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع الأخير، حيث سبق وأن احترفت اللعب مع هذا الفريق وحققت معه نتائج طيبة».

وأضاف «بدأت الموسم مع نفط الوسط بشكل متميز وحققنا نتائج طيبة، لكن الفريق عانى في المرحلة الثانية وتراجع إلى المركز الخامس، بعد أن كان متصدرا للدوري على مدار 13 جولة».

وأشار جاسم، إلى أنه سيغادر إلى إيران الأسبوع المقبل لإنهاء التعاقد مع تراكتور، قائلا «التجارب الاحترافية السابقة تحديدا في الدوري الإيراني، منحتني اندفاعا أكبر وقدمت مستويات طيبة، لذا في كل موسم أتلقى عروضا احترافية من الأندية الإيرانية».يشار إلى أن كرار جاسم مثل فريق نفط الوسط الموسم الحالي وحصل معه على المركز الخامس في الدوري العراقي الممتاز.

كما، أعلنت إدارة نادي الكهرباء، تجديد عقد المدرب أحمد صلاح، لموسم آخر، بشكل رسمي.وقال المنسق الإعلامي للنادي، خيام الخزرجي، إن «الإدارة ارتأت أن تجدد عقد مدربها أحمد صلاح للموسم 2021-2022 كونه مدربا شابا ويمتلك الكفاءة».

وأضاف الخزرجي، أن «التجديد جاء بناء على قناعة الهيئة الإدارية للنادي، ولاسيما بعد تسلمه للمهمة أواخر الموسم الماضي من المرحلة الثانية وتمكن بوقت قصير من إعادة بناء الفريق بشكل جيد خلال الأدوار التي قاد خلالها اللاعبين».