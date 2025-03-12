بغداد – طالب كريم:

بباكورة مشروعها الثقافي الجديد والموسوم ( منتخبات التراث العربي ) صدر وضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب وعن سلسلة ” منتخبات التراث العربي والتي استحدثتها دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والسياحة والآثار صدر حديثاً كتاب ” ما أحسن المصباح ! منتخبات من كتاب ( الإمتاع والمؤانسة) لأبي حيان التوحيدي ت 414 ه‍ . ” انتخاب وتقديم د. صالح زامل.

ومن مقدمة الكتاب لهذا المشروع وبقلم الناقد أ .د . لؤي حمزة عباس وتحت عنوان منتخبات التراث العَرَبيّ هدية لقارئ جديد:

” تشكّل قراءة مؤلفات تراثنا العربي وتأمّل خصائصها الأدبية والوقوف على ما تعالجه من موضوعات، علامةً مهمةً من علامات فهم حاضرنا ووعي ما يستجد من دروسه وتجاربه، فلم يعد التراث منصبّاً على كونه مجال الذاكرة المغلق وموطن تجاربها، مثلما لم يعد التراث خلاصةً متخفّية الطابع لما حققه إنسان العصور السابقة، بل هو لحظة وعي متّصلة، تملك فاعليتها في الاسهام ببناء وعينا الحاضر لذواتنا وللعالم. ومن أجل تقريب مؤلفات تراثنا العربي وأسفاره الرفيعة، على اختلاف حقولها وثراء موضوعاتها وتنّوع معالجاتها، لجيل جديد من القراء، جيل أكثر وعياً بتراثه، وأكثر إدراكاً وحساسيةً؛ ذوقياً وجمالياً به، جيل يمثله خيار القارئ النوعي في التواصل مع الماضي، فضلاً عن ضرورة العمل عل. بناء تقاليد ثقافية لا تنقطع الى الحاضر، متناسبةً ما عليها من دور في فهم الماضي إسهاماً ببناء المستقبل.

والكتاب في الطبعة التي أعتمدها الدكتور صالح زامل بتحقيق: أحمد امين واحمد الزين، من منشورات المكتبة العصرية ببيروت، وهي طبعةٌ مخدومة بالهوامشِ والتفسيرات والضبط للنصّٓ والفهارس الخاصة بالأعلام.

وفي أصل الكتابِ مقسم إلى ثلاثة أجزاء، يبدأ الجزء الأول منه بالمقدمةِ التي وضعها التوحيديّ والليلة الأولى إلى نهاية الليلة السادسة عشرة. ويبدأ الجزءُ الثاني بالليلة السابعة عشرة مع المقدمة وتنتهي بجزءٍ من الليلة الثامنة والعشرين بحسب تقسيمِ أصل الكتاب. ويبدأ الجزءُ الثالث والأخير بإتمام الليلة الثامنة والعشرين إلى نهاية الليلة الأربعين وذيّلَ الجزَ برسالتين كتب بهما المؤلف إلى الوزير.

يقع الكتاب ب —- 268 —- صفحة من القطع المتوسط

وصدر ضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب…