نصائح للحفاظ على الوزن المثالي خلال الصيام

متابعة – الصباح الجديد:

قدم موقع «هيلث سايت» نصائح للحفاظ على الوزن خلال الصيام في شهر رمضان، حيث قال إن الجسم إذا لم يجد ما يكفي من الطعام والعناصر الغذائية بين الإفطار والسحور، فقد ينتهي الأمر إلى فقدان الشخص الوزن الصحي والكتلة العضلية.

وذكر أنه من المعروف أن ساعات الصيام الطويلة تعمل على تحسين توازن السكر في الدم، وإزالة السموم وإصلاح الخلايا، والحفاظ على الوزن، وفقدان الدهون، وتعزيز صحة القلب، وزيادة التركيز والانضباط.

ولكنه لفت إلى أنه إلى جانب هذه الفوائد الصحية، قد ينتهي الأمر أيضاً إلى فقدان الوزن أو العضلات إذا كنت لا تأكل ما يكفي بين الإفطار والسحور.

وقدم الموقع نصائح بشأن الحفاظ على الوزن خلال الصيام

النظام الغذائي:

تناول كمية مناسبة من البروتين في وجباتك، وخصوصاً في السحور والإفطار، حيث يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

اختر اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، والبيض، والبقوليات مثل العدس والحمص، ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن القريش.

وجبة ما بعد الإفطار:

بعد الصيام لفترة طويلة، من المغري تناول الكثير من الطعام في الإفطار، ولكن هذا قد يؤدي إلى عدم الراحة وزيادة الوزن غير المرغوب فيها، لذا ينصح بالبدء بوجبة خفيفة مثل الماء والتمر والحساء ومنح جسمك الوقت للهضم قبل تناول وجبة أكبر.

وجبة السحور أو وجبة ما قبل الفجر:

اختر الأطعمة التي توفر طاقة دائمة، مثل الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتين.

وسيساعدك هذا على البقاء نشيطاً طوال اليوم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الترطيب:

احرص على شرب من 2 إلى 3 لترات من الماء بين الإفطار والسحور، واشرب ببطء طوال المساء والليل للحفاظ على مستويات الترطيب.

تمارين بعد الإفطار:

أفضل وقت لممارسة التمارين هو بعد الإفطار عندما تتناول وجبة وترطب جسمك، حيث ستساعدك في الحفاظ على كتلة العضلات.

تجنب تمارين القلب والأوعية الدموية:

من الأفضل تجنب تمارين القلب والأوعية الدموية خلال هذه الفترة لأنها تركز أكثر على فقدان الوزن بدلاً من اكتسابه وكلما زاد تعرقك أثناء تمارين القلب والأوعية الدموية، خسرت المزيد من الوزن.

وقد يساعدك تجنب تمارين القلب والأوعية الدموية في الحفاظ على وزنك الحالي.