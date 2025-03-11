رواية “فردقان”.. بين السرد التاريخي والتكلف الفلسفي

أثير جليل أبو شبع

صدرت رواية فردقان للكاتب العربي يوسف زيدان عن دار الشروق عام 2018، وهي تتناول فترة اعتقال الشيخ الرئيس ابن سينا في قلعة فردقان، حيث يسرد الكاتب أهم مراحل حياة هذا الفيلسوف والطبيب من خلال ثلاث شخصيات نسائية تمثل كل واحدة منهن مرحلة من مراحل تطوره الفكري والشخصي.

بين “عزازيل” و”فردقان”:

عند مقارنة فردقان بأعمال يوسف زيدان السابقة، لا سيما عزازيل والنبطي، يبرز بوضوح اختلاف أسلوبي بين هذه الروايات. في عزازيل، امتاز السرد بالانسيابية، حيث اندمجت الأفكار الفلسفية والدينية في نسيج القصة دون إقحام أو تصنع، ما جعلها أقرب إلى رواية متماسكة تحمل رؤى فلسفية دون أن تطغى على عنصر السرد. أما في فردقان، فيبدو أن زيدان قد لجأ إلى أسلوب أكثر مباشرة في طرح الأفكار، حتى أصبحت الرسائل الفلسفية والتاريخية تصرخ في وجه القارئ، مما جعلها أشبه بكتاب وعظي يحاول إثبات فكرة أو نفيها بدلاً من أن تكون رواية متكاملة العناصر.

التكلف الفلسفي والسرد التاريخي

من الواضح أن الرواية اعتمدت على توظيف الفلاش باك لسرد حياة ابن سينا عبر شخصيات ثلاث:

سندس: تمثل عالم المجون والخلاعة، وهي المرحلة التي تعكس انغماس ابن سينا في الحياة الحسية.

روان: تمثل الزهد والتبتل، وهي المرحلة التي تصور ميله إلى الروحانية والانفصال عن الملذات الدنيوية.

مهتاب: تجسد عالم الحكمة والشعر، الذي يعكس نضجه الفكري والفلسفي.

هذه التقسيمات قد تكون محاولة من الكاتب لتبسيط سيرة ابن سينا وتقديمها ضمن إطار روائي، لكنها جاءت على حساب البناء الروائي المتماسك. فالرواية، بدلاً من أن تكون عملاً أدبياً متكامل العناصر، بدت وكأنها نص فلسفي تاريخي مغلف بسرد روائي ضعيف، مما أضعف الجانب الدرامي وحوّلها إلى عمل سردي جاف في كثير من أجزائه.

رواية أم كتاب فكري؟

لا شك أن الرواية غنية بالأفكار الفلسفية والتاريخية، وهو أمر يحسب للكاتب من حيث توثيق حياة ابن سينا وعرض أفكاره، لكنها من ناحية البناء الروائي تعاني من الضعف. فهي أقرب إلى كتاب فكري يعرض حياة ابن سينا وفق رؤية يوسف زيدان، مما يجعلها عملاً مفيدًا لمن لم يطلع على سيرة هذا الفيلسوف، لكنه في ذات الوقت عمل لا يمكن تصنيفه ضمن الروايات الجيدة.

الخاتمة:

في المحصلة، يمكن القول أن فردقان عمل يحمل قيمة فكرية وتاريخية لكنه لا يرتقي إلى مستوى الرواية المتماسكة، وهو بذلك يختلف كثيرًا عن أعمال زيدان السابقة التي تميزت بسلاسة السرد وعمق الطرح. من هنا، فإن من يبحث عن عمل أدبي متكامل قد لا يجد ضالته في فردقان، لكنه سيجد فيها توثيقًا مهمًا لأحد أبرز العقول الفلسفية في التاريخ الإسلامي.