يونس محمود ضمن قائمة سفراء مونديال قطر 2022

الدوحة ـ وكالات:

اعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث في قطر، عن قائمة اللاعبين الذين سيكونون سفراء لكأس العالم 2022 في قطر.واختارت اللجنة كل من: علي الحبسي، مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عادل خميس، أحمد خليل، خالد سلمان، محمد أبوتريكة، يونس محمود، بدر المطوع، وائل جمعة.

وستحتضن قطر بطولة كأس العالم عام 2022 وهي المرة الاولى التي تقام فيها البطولة على ارض عربية.. ويعد محمود احد اساطير الكرة العراقية واستطاع ان يقود اسود الرافدين للتويج بكأس آسيا 2007.

يذكر ان برنامج اللجنة يضم أيضاً الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.