شركة غاز البصرة تُوقّع اتفاقية تعاون مع رابطة لوتس الثقافية النسوية

تتضمن تدريب 300 خريجة في مجالات متعددة

البصرة ـ سعدي السند:

وقَّعتْ شركة غاز البصرة اتفاقية تعاون مع رابطة لوتس الثقافية النسوية والتي سيتم من خلالها إطلاق (مشروع تمكين) لتدريب 300 خريجة في عدة مجالات تشمل مهارات الحاسوب واللغة الإنجليزية وطريقة كتابة السيرة الذاتية لزيادة فرص الحصول على عمل.

تطوير قدرات الشباب والشابات

وصرح السيد مالكولم مايس مدير عام شركة غاز البصرة قائلاً :تُعدُّ هذا الاتفاقية واحدة من المبادرات التي تطلقها الشركة في الاستثمار الاجتماعي لدعم المجتمع البصري وتطوير قدرات الشباب والشابات وإيجاد السبل الكفيلة للحصول على عمل يناسب قدراتهم وإننا في شركة غاز البصرة نشعر بالسعادة لما نقدمه من دعم للشباب البصري و هذا الاتفاق من شأنه أن يطور قدرات الخريجات ويدعم إمكانية الحصول على فرص عمل تتناسب مع تلك القدرات.

الشركة تتوجه دائما باهتمامها نحو فئة الشباب

وأضاف ان شركة غاز البصرة تثبت دائما بأنها شركة عراقية بما تقدمه للمجتمع العراقي والبصري سواء على مستوى تحويل الغاز الذي كان يُحرق في السابق إلى طاقة ضرورية أو على صعيد الاستثمار المجتمعي و ليست هذه المرة الأولى التي تتوجه فيها شركة غاز البصرة باهتمامها نحو فئة الشباب، فقد أقامت (برنامج خطوة ) لتدريب الباحثين عن فرص عمل لأكثر من دورة كما أقامت معرضا للوظائف في محاولة منها لتسويق تلك القدرات في سوق العمل العراقية، وأتبعته بمشروع (مشوار) الذي يعطي المهتمين من الشباب لمحة عن عالم الأعمال تم تقديمها من قبل موظفي الشركة ستبقى شركة غاز البصرة جاراً حسنا للمجتمع وهو ما يتماشى ما تطلعات وتوجهات إدارة الشركة وتوجيهات وزارة النفط العراقية بدعم المجتمع البصري.

عملية تمكين النساء مهمة تقع على عاتق الجميع

. من جانبها أبدت إلهام الزبيدي رئيسة رابطة لوتس الثقافية النسوية سعادتها بهذا التعاون قائلة: إنَّ عملية تمكين النساء مهمة تقع على عاتق الجميع من أجل تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 1325 الداعم لحقوق المرأة ومن خلال عملنا في عدة مشاريع بهذا المجال مع خريجات الجامعة وطالبات الصفوف المنتهية، رصدنا مدى الحاجة إلى تطوير مهاراتهن في برامج الحاسوب واللغة الإنجليزية وكتابة السيرة ومقابلة العمل كي يتمكنَّ من الحصول على فرص عمل لذا نسعى دوما إلى حث الجهات المهتمة والمانحة من أجل رعاية التدريبات المتعلقة بهذه المجالات

منح المتخرجات شهادات معترف بها من شركات تدريب مختصة

وأشارت : في إطار هذه الاتفاقية سيتمُّ تدريب 300 خريجة تتراوح أعمارهن من 18 إلى 30 عاما على مدى ثلاثة أشهر في الاختصاصات المذكورة آنفا، ومنح المتخرجات شهادات معترف بها من شركات تدريب مختصة، كما ستساهم رابطة لوتس الثقافية إضافة إلى جهودها في التدريب بإيجاد فرص عمل للخريجات من خلال التعاون مع معهد أكسفورد لتعليم اللغة الإنجليزية الذي يُعِدُّ قاعدة بيانات لهذا الغرض.

معلومات حول شركة غاز البصرة

شركة غاز البصرة مشروع مشترك مدته 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك أسهما بنسبة %51 وشركة شل والتي تمتلك %44 من الأسهم , بالإضافة الى شركة ميستوبيشي والتي لديها أسهم بنسبة %5. إن معدلات الإنتاج لشركة غاز البصرة تصل حوالي الى 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وتعتبر كمية الغاز هذه كافية لإنتاج حوالي 3.4 كيكا وات من الطاقة الكهربائية التي تكفي لتجهيز ملايين المنازل والمصانع في العراق. تقوم الشركة حاليا بجمع ما يقارب %60 من الغاز المنبعث من ثلاث حقول نفطية في مدينة البصرة وهي: حقل الرميلة وحقل غرب القرنة 1 وكذلك حقل الزبير. وتعتبر شركة غاز البصرة المركز الرئيسي لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العراق مما يجعلها الشركة العراقية الرئيسية لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الأساسي للهيدروكربونات المستخدمة لتوليد الطاقة. توفر شركة غاز البصرة حوالي %80 من حاجة السوق المحلي من الغاز المسال (غاز الطبخ) بالإضافة إلى التطوير المستمر لقدراتها التصديرية داعمة العراق من خلال تنويع مصادر التمويل وتحويله إلى بلد مصدر للغاز المسال والغاز المضغوط . منذ انطلاق فعالياتها في عام 2013 حتى نهاية عام 2019، لعبت شركة غاز البصرة دورا مهما في تقليل انبعاثات الغازات الملوثة التي تحترق جراء إنتاج النفط، حيث منعت 107 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي، وهذا ما يعادل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من 4.5 محطة تعمل بالفحم بشكل مستمر في الفترة ذاتها، أو ما يعادل إزالة 3.5 مليون سيارة من السير في الشارع لمدة 6 سنوات. وفي عام 2019، أطلقت شركة غاز البصرة تنصيب أول محطة لمعالجة الغاز الطبيعي في البصرة وهو مشروع واعد مع وحدتين نموذجيتين حيث سيضيف 400 (مليون قدم مكعب قياسي) على مجموع إنتاج الشركة وسيصل معدل الإنتاج بذلك إلى 1.4 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم.