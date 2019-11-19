بوبكري سفيرة الإبداع الرياضي تعد العرب بالذهب الأولمبي

تونس ـ وكالات:

عبرت بطلة المبارزة التونسية إيناس بوبكري، بتكريمها في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، واختيارها كسفيرة للإبداع الرياضي، مؤكدة أنه مصدر فخر للمرأة العربية.

وأضافت بوبكري الحاصلة على برونزية المبارزة في أولمبياد ريو 2016، على هامش مشاركتها في مؤتمر دبي للإبداع الرياضي الدولي، أنها تأمل بأن تكون قدوة للإجيال الرياضية الصاعدة.

وحول خططها للمستقبل، قالت بوبكري: «حاليا أضع كل تركيزي على التحضير لتصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأعد العرب بالحصول على ميدالية ذهبية في هذه المنافسات بإذن الله».