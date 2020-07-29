الصحة ترفض اية توصية برفع الحظر وترجح العودة الى الجزئي بعد عطلة الأضحى

بغدداد ـ الصباح الجديد:

رجحت وزارة الصحة والبيئة امس الثلاثاء، العودة الى تطبيق الحظر الجزئي بعد عطلة العيد الأضحى، وذلك لاستمرار خطورة فيروس كورونا والاعداد غير القليلة للاصابات، فيما أوردت منظمة الصحة العالمية إمكانية السيطرة على هذا الوباء في البلاد في حال التزم المواطنون التوجيهات والإجراءات الصحية.

وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “رفع الحظر الكلي يعتمد على الوضع الوبائي اليومي”، مؤكدا أن “الوضع في البلاد تحت السيطرة والوزارة قادرة على استيعاب معدل الاصابات الحالي، وحتى إذا انخفضت اعداد فإن هذا لا يعني تجاوز مرحلة الخطر، لأن الوباء موجود في كل مكان”.

واضاف أن “قرار اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة اكد على الاستمرار بالحظر الجزئي واستمرار دوام الموظفين جزئيا بعد الحظر الشامل خلال ايام العيد”، مشددا على “رفض اية توصيات تأتي برفع الحظر لخطورة انتشار الوباء، “.

وطالب بـ”الالتزام بالحظر الشامل المفروض خلال ايام العيد والابتعاد عن النشاطات الاجتماعية وخصوصا في المناطق الشعبية، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى”.

وفي السياق، أفادت منظمة الصحة العالمية امس الثلاثاء بإمكانية السيطرة على كورونا في البلاد في حال التزام المواطنين باجراءات السلامة.

وقال ممثل المنظمة ادهم اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده امس “اذا التزم المواطنون بحظر التجوال والارشادات الصحية خلال عيد الأضحى المبارك سوفه يتم السيطرة على وباء كورونا”.