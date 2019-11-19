أزمة مالية تهدد استمرار بشار مع بريسبوليس

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدى لاعب المنتخب العراقي بشار رسن، المحترف في نادي بريسبوليس الإيراني، تذمره من التأخير المستمر لمستحقاته المالية، والتي قد تتسبب بفسخ تعاقده مع الفريق بفترة الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية: «بشار رسن ممتعض جدا من عدم التزام النادي الإيراني بتسديد المستحقات المالية، وهذا الأمر يتكرر لأكثر من مرة، وبالتالي قد يضطر اللاعب لفسخ تعاقده مع الفريق، والانتقال بفترة الانتقالات الشتوية في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن».

وبين أن بشار رسن يبحث عن الاستقرار بشكل مستمر وقدم مع الفريق الإيراني مستوى مميزا، لكن اللاعب سيغادر الفريق خلال الفترة المقبلة، وقد تكون وجهته إلى نادي القوة الجوية الذي قدمه للنجومية.وأشار إلى أن اللاعب يركز حاليا بمهمته مع المنتخب الوطني بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم، وبعدها سيتخذ قراره بشكل نهائي تجاه النادي الإيراني.يشار إلى أن بشار رسن يعد من الطاقات الواعدة في المنتخب العراقي ومثل بيرسبوليس في بطولة أندية آسيا.