وزير الكهرباء: سرقة حصص المحافظات تعرّض المنظومة الوطنية لخطر التوقف التام

بغداد – الصباح الجديد:

حذر وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، من حصول إطفاء تام بالمنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية في العراق في حال استمر التجاوز على حصص المحافظات.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان الفهداوي أكد “ضرورة المحافظة على انتاج الطاقة الكهربائية، والسعي الى عدم انخفاضه من خلال المراقبة المستمرة لسلامة تشغيل الوحدات التوليدية، ومتابعة الوقود المجهز ، بالتنسيق مع وزارة النفط”.

وأضاف ان وزير الكهرباء شدد “خلال الاجتماع اليومي له مع الملاك المتقدم للوزارة امس الاربعاء، على تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، وتشخيص اي حالة تجاوز من قبل المحافظات على حصصها المقررة”.

ودعا وزير الكهرباء الى “محاسبة من يقوم بهذه التجاوزات بشدة، كون حالة التجاوز تمثل سرقة من حصص المحافظات الاخرى، فضلا عن تعريض منظومة الكهرباء الوطنية لخطر التوقف التام”.

وكانت وزارة الكهرباء، اعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع انتاجها من الطاقة الى أكثر من 15 ألف ميكاواط ووعدت بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين بعد زيادة الانقطاع في الأسابيع الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء “رفع انتاجية الطاقة الكهربائية وتجاوز الازمة المؤقتة التي حصلت خلال الاسبوعين الماضيين بسبب الصيانة والاخفاقات في عدد من مفاصل الطاقة الكهربائية وتمت معالجتها، وهناك تحسن واضح في انتاج الطاقة الكهربائية عما كانت عليه، ومستمرون بهذا الاطار”.

وشدد العبادي على “تعاون المحافظات فيما يتعلق بتوزيع المياه والطاقة، ولن نسمح بالتجاوز على الحصص الكهربائية والمياه من اية محافظة لانه يضر بالمحافظات الاخرى”.