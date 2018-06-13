عبد اللطيف: نعمل على تأسيس معارضة وطنية حقيقية داخل وخارج البرلمان

بغداد- الصباح الجديد:

كشف عضو ائتلاف دولة القانون وائل عبد اللطيف، امس الأربعاء، عن سعي مجموعة من النواب والسياسيين لتشكيل جبهة معارضة سياسية لتصحيح مسار العملية السياسية، مبينا ان الجبهة ستضم نوابا وسياسيين من داخل وخارج البرلمان.

وقال عبد اللطيف إن “ما افرزته نتائج مفوضية الانتخابات المجمدة اعمالها من عمليات تزوير فاضحة وسرقة للاصوات التي ادت الى شبه فوضى سياسية ونيابية دفعنا إلى التشاور لاطلاق جبهة معارضة عراقية وطنية لتصحيح العملية السياسية”.

واضاف ان “الجبهة ستنطلق بشكل رسمي بعد اعلان نتائج العد والفرز من قبل القضاة الذين انتدبهم السلطة القضائية”، مشيرا الى ان “ابواب الجبهة ستكون مشرعة امام الجميع من دون قيد او شرط”.

وكان المحلل السياسي حافظ آل بشارة أكد في تصريح له أن الجانب الاميركي لا يروق له اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا لتجاوز جريمة حرق صناديق الاقتراع.