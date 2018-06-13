خبير قانوني: إعادة الانتخابات ممكنة بعد حرق صناديق الاقتراع والتزوير

بغداد- الصباح الجديد:

اكد الخبير القانوني طارق حرب، امس الاربعاء، ان البرلمان بامكانه التصويت على اعادة الانتخابات من جديد في عموم البلاد، مبيناً ان الدستور يتيح للبرلمان التصويت لصالح اعادة الانتخابات من جديد وعدم الاعتماد على نتائج الانتخابات التي تمت في 12 ايار الماضي.

وقال حرب في تصريح له ان “مجلس النواب يمتلك صلاحية تشريع قانون يمكنه من اعادة الانتخابات من جديد، خاصة بعد اثبات حدوث عمليات تزوير وحرق بعض صناديق الاقتراع”، مشيرا الى أن “الدستور يتيح للبرلمان اعادة عملية الاقتراع من جديد في عموم البلاد، على الرغم من وجود الكثير من الاعتراضات على اعادة اجرائها”.

وأضاف، أن “الكثير من النواب تحدثوا عن ان اجراءات البرلمان ومضيه بالعد والفرز اليدوي غير دستوري، على الرغم من موافقة القضاء على انتداب 9 قضاة ليحلو محل مجلس المفوضين ويجرون العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع”.

واوضح حرب، أن “ابواب الجهات القضائية مفتوحة للجميع وبامكان المعترضين على قرارات البرلمان اللجوء اليها، وبالتالي سيقول القانون كلمته الفصل في هذا الامر”، متسائلاً: كيف تكون اجراءات البرلمان غير دستورية وانتدب القضاء 9 قضاة بدل المفوضية وتمت الموافقة على العد والفرز اليدوي”.