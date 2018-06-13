أوامر قبض بحق 20 متهماً بتفجير مدينة الصدر وتوقيف ستة بحريق صناديق الاقتراع

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، صدور أوامر إلقاء قبض بحق 20 متهماً في تفجير كدس الأسلحة والاعتدة بمدينة الصدر شرقي العاصمة الأسبوع الماضي، فيما أورد ان اجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مستمرة وتتابع بدقة عالية.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “اجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة ولايمكن نشرها في وسائل الاعلام خصوصا في مراحل التحقيق الاولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الاخرى لذا يدعو مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات بعدم التدخل بعمل القضاء وان تنصرف لاداء مهامها بموجب الدستور”.

وبين ان “مجلس القضاء الاعلى والاجهزة والمحاكم التابعه له لا تحتاج توجيه او دعوة من أي جهة او شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستوريا عن الجات الاخرى علماً ان المحاكم المختصة سبق وان اتخذت الاجراءات القانونية المناسبة بخصوص حادث انفجار اكداس الاسلحة في مدينة الصدر وصدرت مذكرات قبض بحق 20 متهما وكذلك جريمة حرق الاجهزة الخاصة بالانتخابات حيث تم توقيف 6 متهمين لغاية 12 /6/2018”.

وتابع بيرقدار “كما ان اجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة وان اجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة ايضاً بدقة بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال امكانيات الاجهزة الامنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة”