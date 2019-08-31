الرافدين: 5 مجمعات سكنية مشمولة بقروض 100 مليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مصرف الرافدين، امس السبت، عن المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، إن «المصرف حدد اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض 100 مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و50 مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية».

واضـاف البـيان ان «المجمعـات الاستثمارية السكنية التـي استوفت جميع الشـروط القانونيـة والتـي يجـري علـى اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنيـة هي (مجمـع ارض بابل السكنـي فـي محافظـة بابـل – مجمـع العزيـز السكنـي في الناصريـة – مجمع جبل عامل السكني في الديوانية – مجمع آلامل السكني في البصرة – مجمع اسكـان الدوحـة فـي المثنـى)».

ودعا المصرف، الموظفين الراغبـين بمنحهم قروض 100 مليـون دينـار والمواطنيـن الذيـن جــرى تحديـد 50 مليـون دينار لشـراء الشقق السكنية «التوجــه لتلـك المجمعـات الاطـلاع علـى مواصفـات تلـك الشقـق».

واكد ان «الأيام المقبلة سيجري الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و50 مليون دينـار ومن ضمنها محافظة بغـداد وان العمل جار بشكل مستمـر على احالة الشركـات الاخرى حال استكمـال الإجـراءات والموافـقات القانونيـة».