تصدير النفط والربط الكهربائي في مباحثات عراقية تركية

بواقع 10 آلاف برميل يومياً.. الأردن يستقبل أولى شحنات خام كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجارة تركيا في جميع المجالات ومنها قطاع الطاقة والنفط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين الجانبين.

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان المباحثات كانت مفيدة وبناءة إذ استعرض الجانبان المواضيع والملفات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع منظومة انابيب تصدير النفط العراقي الجديد (كركوك – جيهان) والذي وصل مرحلة متقدمة من الإعداد الفني ومناقشة العطاءات وهو ضمن الخطط والمشاريع التنفيذية للعام المقبل، فضلاً عن مشروع خط أنبوب (الرميلة – العقبة) وهذه المشاريع الستراتيجية المهمة تهدف الى إدامة تصدير النفط العراق وتعدد منافذ التصدير.

وأكد الغضبان الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لبحث المواضيع والقضايا التي تقع ضمن أولويات العمل المشترك وتقديم التوصيات اللازمة من اجل المضي قدماً في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الشعبين الشعبين الصديقين.

من جهته أشاد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز بالعلاقات الثنائية وتطور حجم التبادل التجاري في مجالات عديدة الى اكثر من (13) مليار دولار ووجود الرغبة لدى حكومته الى رفع سقف ذلك الى أكثر من (20) مليار دولار.

واضاف دونماز ان المباحثات مع الجانب العراقي كانت ودية ومثمرة وان الوفد التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وان الوفد وجد رغبة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية الى افاق اوسع فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري والمشاريع المشتركة، معبرا عن أمله بتحقيق خطوات مهمة في هذا الإطار.

على صعيد متصل، أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أمس، أن أولى شحنات النفط الخام العراقي إلى الأردن ستنطلق اليوم الأحد برا من مصفاة بيجي في العراق إلى المملكة.

ووقع الأردن والعراق في مطلع شباط الماضي مذكرة تفاهم لشراء عشرة الاف برميل يوميا من النفط الخام العراقي تشكل 7 % من احتياجات المملكة.

وأعلنت زواتي في تصريح صحافي أمس، بدء عملية تحميل أولى شاحنات النفط الخام العراقي المصدر إلى الأردن، والتي ستنقل برا بواقع 10 آلاف برميل يوميا.

وأوضحت الوزيرة الأردنية أن أولى الشاحنات ستنطلق اليوم الأحد من مصفاة بيجي، ومن المتوقع أن تصل إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء (شمال شرق عمان) بعد غد الثلاثاء، إيذانا ببدء تطبيق مذكرة التفاهم الأردنية- العراقية لاستيراد النفط الخام العراقي.

وأكدت زواتي أن هذه الكمية (10 آلاف برميل يوميا) “قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقا لما يتفق عليه الجانبان”.

ويشارك في عملية نقل النفط العراقي أكثر من 200 صهريج مناصفة بين الأردن والعراق، من بينها صهاريج مملوكة لأفراد وشركات عاملة في نقل النفط الخام، ضمن اتفاق مع شركة نائل ذيابات وشركاه (برج الحياة) الأردنية، بحسب زواتي.

وفي مطلع أيار الماضي، فازت شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة) للنقل بعقد لنقل النفط الخام العراقي برا إلى مصفاة الزرقاء النفطية.

وبموجب مذكرة التفاهم بين البلدين، سيجري تحديد سعر النفط الخام العراقي على أساس معدل سعر خام برنت الشهري مع خصم فرق تكاليف النقل والمواصفات.

ولا يقتصر التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة على استيراد النفط الخام فقط، بحسب الوزيرة الأردنية.

وأوضحت أن الجانبين يعملان على إتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين يزود بواسطتها الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.