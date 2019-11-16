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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • فوز عراقي كروي بطعم النصر يشعل اجواء بغداد والمحافظات ابتهاجاً

فوز عراقي كروي بطعم النصر يشعل اجواء بغداد والمحافظات ابتهاجاً

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بغداد ـ الصباح الجديد:
لن ينسى خميس النصر، عندما اطلق منتخبنا الوطني لكرة القدم عنان الفرح لتشتعل اجواء محافظات عراقنا الجميل بالالعاب النارية واجواء الفرح والسعادة ليعيش الجميع ليلة خالدة، ففي تلك الأمسية سطر نجوم منتخبنا الوطني أروع الانتصارات بالفوز على المنتخب الايراني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي ضيفها ستاد عمان الدولي بالأردن ضمن الجولة الخامسة لتصفيات اسيا المزودة المؤهلة إلـى مونديـال قطـر 2022 ونهائيـات أمم آسيـا 2023 فـي الصـين.
الفوز كان كافيا ليعزز موقف الأسود في صدارة الترتيب للمجموعة الثالثة بقبضة من حديد أذ ارتفع رصيدهم إلى 10 نقاط بانتظار المواجهة المقبلة بعد غدٍ امام البحرين في الملعب ذاته ضمن الجولة السادسة، علما ان البحرين يملك 8 نقاط.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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