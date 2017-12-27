“الرافدين” يطلق خدمة الصراف الإلكتروني لسحب الأموال في الأماكن العامة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مصرف الرافدين، أمس الاربعاء، عن اطلاق خدمة الصراف الآلي في العراق من خلال اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى) التي تمكن المواطن من سحب ما يريد من امواله المودعة في المصرف من اي مكان تتوفر آلة الصرف فيه.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت، “الصباح الجديد”، نسخة منه: “تم افتتاح مركز خدمة الصراف الالي الالكتروني المعمول به دوليا لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب امواله عند الحاجة لها” .

وأضاف المكتب ان “هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان”.

بطاقة الماستر الكارد، بطاقة عالميّة تصدر بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية مختلفة، وتوزع تحت العلامة التِجارية “ماستر كارد” التي تُعد واحدة من ثلاث علامات تجارية رئيسة للبطاقات المعتمدة حول العالم، ويتم التحكم في الائتمان الممنوح لحاملي البطاقة عن طريق المؤسسة المالية التي تصدِر البطاقة، وليس شركة ماستر كارد.