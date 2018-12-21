الفاو الهندسية : تحتفل بحصولها على شهادة المواصفة الدولية (iso 9001 : 2015)

المتنوعة لصالح القطاعين العام والخاص

جعفر هاشم السراي

اقامت شركة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة احتفالا مركزيا بمناسبة حصول الشركة على شهادة الايزو .

وحضر الاحتفال دارا حسن رشيد وكيل الوزارة ومدير عام الشركة ومعاون المدير العام ورؤساء الاقسام والشعب وفي بداية الاحتفال وقف الحاضرون لقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق .

بعدها القى وكيل الوزارة كلمة اكد فيها على ضرورة اهتمام جميع شركات الوزارة بتطبيق نظام ادارة الجودة ومراعاة المواصفات الدولية والتقنيات الحديثة في تنفيذ مشاريعها بعدها القى المهندس عمار ابراهيم جاسم مدير شعبة ادارة الجودة كلمة المدير العام اشار بها على حصول الشركة على شهادة المواصفة الدولية

(iso 9001 : 2015) من قبل جهة المنح شركة (فكسل) وهي احدى الشركات المانحة المعتمدة دوليا لانظمة ادارة الجودة العالمية بعد اجرائها عمليات التدقيق على اقسام وشعب الشركة واكد على حرص الشركة الشديد على تطبيق الانظمة والمواصفات الدولية في تنفيذ مشاريعها كونها من المشاريع الكبيرة والرائدة والمتخصصة في مجال البناء والانشاءات وتخلل الاحتفال توزيع دروع وشهادات تقديرية ثم قام الوكيل بزيارة المعرض الدائم للشركة واطلع على الانجازات الكبيرة التي حققتها خلال مسيرتها واسهاماتها في عملية البناء والتنمية وقد ابدى اعجابه الكبير بهذه الانجازات من خلال تسجيل ملاحظاته وانطباعاته في سجل زيارات المعرض وقد اشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به ادارة الشركة والعاملون وتمنى للشركة المزيد من التقدم والتطور والازدهار