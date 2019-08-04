محافظ بغداد يعلن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن محافظ بغــداد فلاح الجزائري، امس الاحد، عن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان التعليمي وبنسبة ٤٥٪ والمتكون من تسعة طوابق وبسعة ٧٥ سريراً. وقال الجزائري خلال زيارته الميدانية للمشروع لمتابعة مراحل سير العمل، بحسب بيان لمكتبه تلقت « الصباح الجديد « نسخة منه، ان “انجاز المشروع يسير بوتيرة متصاعدة وبنسبة تصل الى ٤٥٪” والذي يندرج ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا”.

واوضح الجزائري ان “الاعمال الحالية شملت (صب) وانجاز الطابق الثالث الخاص بأدارة المستشفى وكذلك اعمال انجاز (السرداب) الذي يشتمل على الخدمات الكهربائية والميكانيكية فضلا عن استمرار العمل بالطابق الأرضي المتألف من الاستعلامات والعيادة الاستشارية وأجهزة الفحص والعلاج “.

وتابع المحافظ ان “المستشفى سيكون بسعة ٧٥ سريراً وبتسعة طوابق وسيحدث طفرة نوعية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية إضافة إلى اذ سيكون عبارة عن مستشفى تعليمي مجهز بأحدث التقنيات الطبية ومشيد بتصاميم عمرانية حديثة”.