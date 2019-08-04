الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية تبحث التعاون مع شركة اميركية

الصناعات «التعدينية» مستعدة لتجهيز الكميات المطلوبة لاكساء الطرق في البلاد

بغداد _ الصباح الجديد :

بحثت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع شركة (AMS) الاميريكية امكانية التعاون المشترك. في حين اعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية استعدادها ولديها الاستعداد لتجهيز الكميات المطلوبة من انتاجها الاسفلت عالي الأداء لاكساء الطرق.

وقال مدير عام « الهيدروليكية» المهندس حيدر ناصر ظاهر في تصريح نقله المكتب الإعلامي في الوزارة بأنه استقبل وفداً من شركة (AMS) الاميريكية المتخصصة في مجال صناعة المعدات العسكرية ضمن سلسلة لقاءات بين الجانبين لدراسة امكانية التعاون المشترك على وفق اسلوب المشاركة .

وأكد حرص الشركة وتطلعاتها نحو توقيع عقود مع شركات عالمية رصينة في مجالات تتوافق مع عملها ونشاطها الصناعي.

واشار المدير العام في السياق ذاته الى زيارة وفد من الهيئة العراقية للاعتماد الى مقر الشركة للاطلاع على الخطوط الانتاجية ومختبرات الشركة ومركز تكنولوجيا الهيدروليك والاتفاق على منح اعتماد لمختبر المعايرة ومختبر فحص الهيدروليك ومختبر الفحص اللاأتلافي وفق المواصفة القياسية (ISO/IEC 17025) بعد تحقيق متطلبات المواصفة للانتقال لاحقا الى منح الاعتماد للشركة على وفق المواصفة (ISO/IEC 17024) وهي المواصفة الخاصة لاعتماد الشركة كجهة تدريبية معتمدة من قبل الهيئة العراقية للاعتماد ،فضلًا عن الاتفاق على منح الشركة اعتمادية تفتيش (طرف ثالث) على وفق المواصفة (ISO /IES 17020) بعد تحقيق المتطلبات للمواصفة.

ومن جانبها اعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن استعدادها لتجهيز انتاجها من الاسفلت عالي الأداء وحسب الكميات التي تطلب منها.

واكد مدير عام الشركة المهندس ماجد حميد غضيب في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة ان شركته قطعت اشواطاً كبيرة في انتاج المواد الاسفلتية وتمتلك معامل متخصصة بهذا المجال في محافظات بغداد والبصرة ، مشيراً الى ان الاسفلت عالي الاداء يستعمل في معالجة مشكلات الطرق ومنها معالجة التخدد والتكسر والشقوق الموجودة في الطرق كون المنتج عبارة عن اسفلت مطاطي يمتاز بتحمله لدرجات الحرارة العالية والحمولات الكبيرة وبالأخص في الطرق الخارجية والسريعة ، لافتاً الى ان المنتج يتم تسويقه حالياً الى امانة بغداد وقسم من شركات وزارة الاعمار والاسكان بكميات بسيطة لاتتوافق مع الطاقات الانتاجية العالية لمعامل الشركة في حين ان الطرق في العراق تحتاج بمجملها الى اعادة اكساء وان الشركة تمتلك الامكانية ولديها الاستعداد لتجهيز الكميات المطلوبة.

في سياق متصل اشار المدير العام الى المشكلة التي تواجه الشركة والمتمثلة بعدم تجهيزها بحصتها من المواد الاولية من قبل وزارة النفط كالنفط الابيض والنفط الاسود والاسفلت والمشتقات الاخرى كالكاز على من الرغم ان هناك حصة محددة للشركة بهذه المواد الا انها تنقطع من حين لآخر من دون تعويض ، داعياً الى ضرورة تزويد الشركة بالحصة الكافية من المواد المذكورة لضمان ديمومة العملية الانتاجية فيها ولدعم الصناعة الوطنية.

من جانب آخر اعلنت شركة ابن ماجد العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة عن قيامها بتصنيع كلرات لصالح الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الجنوبية. وافاد المهندس حيدر جاسم طاهر مدير عام الشركة، بأن شركته تواصل تنفيذ عقدها المبرم مع الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الجنوبية والقاضي بتصنيع كلرات عدد (16) والتي تستعمل لتبريد زيت التورباين المستعمل في توليد الطاقة الكهربائية .

واشار الى ان الشركة تستعمل احدث المكائن في عملية التصنيع من اجهزة (CNC) للتثقيب المبرمج للصفائح الثابتة والمتحركة للكلرات ومكائن الدرفلة والتطبيق ولحام القشرة الخارجية للكلرات وتثقيب البفلات والاقراص ليتم بعدها اخضاع المنتج الى الفحص في المختبرات الكيميائية للمعادن المستعملة في التصنيع وتطبيق نظام الجودة.

واكد المدير العام تحقيق نسب انجاز متقدمة في عمليات التصنيع التي تجري على وفق احدث الطرق وحسب المواصفات العالمية وباتفاق الطرفين.

وعلى صعيد متصل جهزت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/فرع البصرة ب(٣٢) محولة توزيع سعة (250/11KVA).

وقال المهندس زيد شاكر ناصر معاون مدير عام الشركة في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة : أن تجهيز هذه الدفعة من محولات التوزيع للشركة المذكورة جاءت كوجبة أولى من العقد الموقع معها والمتضمن تجهيزها ب (١٠٧) محولات توزيع مختلفة السعات وسيتم تجهيز الكمية المتبقية من المحولات حسب التوقيتات المتفق عليها بموجب العقد.

وفي السياق ذاته أعلن ناصر عن المباشرة بتنفيذ العقد الموقع مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط والمتضمن تجهيزها ب(١٠٠) محولة توزيع سعة (630/33KV) وبمبلغ اجمالي قدره مليارين وستمائة مليون دينار ، مضيفاً بأنه قد تم تجهيز الوجبة الأولى من العقد المذكور والتي شملت(٣٢) محولة توزيع وسيتم تجهيز الكمية المتبقية حسب التوقيتات المتفق عليها بموجب العقد.