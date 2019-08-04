وزير العمل والحكومة ونقابات العمل واتحاد الصناعات يبحثون وثيقة العمل اللائق

3600 استفسار وشكوى وردت عبر خطها الساخن

بغداد _ الصباح الجديد :

بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان المبادئ الأساسية لوثيقة العمل اللائق خلال ترؤسه اجتماعاً مع أطراف العمل الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد الصناعات العراقي)، في حين أستقبل قسم شؤون المواطنين في هيئة الحماية الاجتماعية (3605) استفسارات وشكاوى وردت عبر خطها الساخن (1018) خلال شهر تموز المنصرم.

وقال عبد الزمان خلال الاجتماع ان ،الوزارة تسعى الى تحقيق فرص عمل لائق وتعزيز قدرات التشغيل والتدريب واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للتخفيف من نسب البطالة والفقر في البلاد، لافتاً الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين على وضع برامج للحد من الاثار السلبية في المجتمع.

واضاف ان هناك تغييرات حدثت على مستوى القوانين والتشريعات التي تدعم موضوع الفقر والبطالة ومن هذه الاجراءات السياسة التي تتبعها الوزارة للتخفيف من الفقر وتحديث سياسة التشغيل الوطنية وهناك العديد من الاجراءات الاخرى التي تسعى لتحقيقها.

في الوقت ذاته أستقبل قسم شؤون المواطنين في هيئة الحماية الاجتماعية (3605) استفسارات وشكاوى وردت عبر خطها الساخن (1018) خلال شهر تموز المنصرم.

وقال مدير قسم شؤون المواطنين ياسين شريف عبد الله ،إن الاتصالات الواردة شملت بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان، مبيناً أن الاستفسارات والشكاوى توزعت بين (826) حالة لمواطنين طالبوا بزيارة البحث الميداني و(1312) حالة لمواطنين بحاجة إلى إعادة تدقيق بياناتهم و(662) حالة لمواطنين ظهرت نتائجهم فوق مستوى خط الفقر و(419) حالة لمواطنين ظهرت لهم نتائج التخطيط و(81) حالة لمواطنين تم تأشير شمولهم وإكمال اجراءت شمولهم تمهيداً لإصدار البطاقة الذكية لهم.

وأضاف شريف ،أن الاتصالات أتت بواقع (3348) اتصالاً يخص فئة الرجال و(257) اتصالاً تخص فئة النساء.

هيئة الحماية الاجتماعية تدعو من لديه شكوى أو استفسار أو تبليغ عن حالات تجاوز إلى الاتصال بالرقم (1018) خلال أوقات الدوام الرسمي حصراً.

من جهة اخرى استقبـل عبدالزمان نائب مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي لبحث المشكلات التي تعانيها دوائر العمل في محافظة ميسان وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لها.

ونوه عبد الزمان خلال الاجتماع الذي عقد بداية الاسبوع الى الاجراءات الاصلاحية التي تم التوجيه بتنفيذها خلال زيارتهِ التفقدية للمحافظة التي جرت الاسبوع المنصرم .

واشارالى ان العديد من الحلول سيتم وضعها لبنايات الدوائر التابعة للوزارة وستزود بالملاكات المطلوبة. كما تم التباحث في تجميع الامكانيات المطلوبة لتوفير الدعم اللوجستي للباحثين ليتمكنوا من انجاز مهامهم في اتمام حملة بحث الأسر المتقدمة الى الشمول ولم تُبحث منذ عام ٢٠١٦، وكذلك صيانة وتأهيل المباني الخاصة بذوي الإعاقة وامدادها بمستلزمات العمل اللائق.