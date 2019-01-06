“الداخلية” تنفي ايقاف العمل بالجنسية وشهادة الجنسية العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت مديرية البطاقة الوطنية امس الاحد الانباء التي تحدثت عن عزم وزارة الداخلية ايقاف العمل بالجنسية وشهادة الجنسية العراقية مطلع العام المقبل 2020 .

وقالت المديرية في بيان، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “مديرية البطاقة الوطنية نفت التصريحات المنسوبة الى مديرها اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، حول عزم وزارة الداخلية أيقاف العمل بالجنسية وشهادة الجنسية”.

واكدت ان “عمل المديرية متواصل في عموم محافظات البلاد، ولا يوجد اي غلق للدوائر المتبقية وتحويلها الى النظام الالكتروني”، مبينة انه “لم يتم تحديد لانهاء العمل الورقي المعمول بها في الدوائر التابعة للمديرية”,

واشارت الى ان احدى وسائل الإعلام قد نشرت خبرا مفاده عزم وزارة الداخلية ايقاف العمل بالجنسية وشهادة الجنسية مطلع العام ٢٠٢٠ اضافة الى تضمنه ارقاما غير صحيحة عن عدد الدوائر التي تعمل بنظام البطاقة الوطنية.