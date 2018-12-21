التعدينية تعلن تجهيز منتجاتها المتنوعة لصالح القطاعين العام والخاص

نصب وتشغيل ميزان جسري لصالح وزارتي الكهرباء والنفط

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز منتجات مصانعها المتنوعة لصالح القطاعين العام والخاص خلال شهر تشرين الثاني الماضي .

وقال مدير عام الشركة علي حسين علوان ان الشركة جهزت منتجات مصانعها في الثغر وابن سينا والراتنجات للجهات المستفيدة في القطاعين العام والخاص وحسب الطلب اذ تم تجهيز كمية (762) طنا من مادة الكات باك وهو منتج اسفلتي بثلاثة انواع اعتمادا على نسبة المذيب العضوي ويستعمل لاغراض الرش عند تبليط الطرق للطبقات السفلية والعلوية وحسب المواصفات المطلوبة وتجهيز كمية (3544) طنا من مادة برايم كوت بانواعه وتجهيز كمية (16440) م2 من اللباد البوليمري وهو عبارة عن لفائف عازلة للرطوبة بابعاد واسماك مختلفة تصنع حسب الحاجة والمواصفات القياسية العراقية , مضيفاً بأن الشركة جهزت ايضا (350) م3 من مادة المحاليل الملحية التي تستخرج من ارض مملحة البصرة وبكثافات مختلفة وتستعمل في اصلاح واخماد الابار النفطية وفي معامل الثلج فضلا عن تجهيز (56) م3 من مادة النتروجين المسال ويستخرج من الهواء النقي حيث يتم فصل مكونات الهواء وعزل النتروجين عن بقية المكونات وتحويله الى سائل بتخفيض درجة حرارته لتصل الى (186) درجة تحت الصفر ويستعمل في عدة مجالات منها الصناعية والزراعية والطبية وكذلك يستعمل لاغراض البحوث العلمية ، مشيرا الى ان القيمة الاجمالية للمبيعات بلغت (768) مليون دينار . على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن عدد من الاعمال والانشطة التي تنفذها لدعم قطاعي النفط والكهرباء.

وبين مدير عام الشركة المهندس عصام كاظم جبارة ان الشركة ومن خلال قسم الصيانة والورشة الهندسية انجزت اعمال تصليح محولة نوع (Best) سعة (63 ام في أي ) لمحطة كهرباء الدبس الغازية وهي في المراحل النهائية لتنفيذ اعمال الربط والتغذية والتشغيل ، مضيفا بان الشركة انجزت كذلك الاعمال الاولية للميزان الجسري (120) طنا لصالح مصفى الصينية على وفق العقد المبرم مع شركة مصافي الشمال وبمدة زمنية بلغت (90) يوما والعمل متواصل لاغراض النصب والتشغيل ، مشيرا في سياق اخر الى قيام الشركة بتنفيذ اعمال تصنيع (70) كرفانا (3×12) متر لصالح شركة نفط الشمال. ولفت جبارة الى ان قسم الصيانة والورشة الهندسية في الشركة يعد من الاقسام الداعمة والمهمة ويمتلك ملاكا متخصصا من المهندسين والفنيين ممن لديهم القدرة على تقديم خدمات التصنيع والتأهيل لشركات القطاعين العام والخاص

. كما شاركت وزارة الصناعة والعادن في ندوة لجنة الطاقة التي عقدت بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ووزير الكهرباء ووكيل وزارة الصناعة والمعادن الفني عادل كريم كاك احمد ومدير عام الدائرة الفنية السيد ناصر ادريس مهدي ومدير عام الاسمنت العراقية المهندس حسين محسن عبيد وعدد من اعضاء لجنة الطاقة في مجلس الوزراء وعدد من الوكلاء والمدراء العامين من عدة وزارات

وقال الناطق الرسمي للوزارة السيد عبد الواحد الشمري ان الوزارة استعرضت خططها التشغيلية والاستثمارية لعام 2019 واهم انجازاتها في الاعوام الماضية مؤكدا على اهمية التعاون المشترك بين الوزارة والوزارات الأخرى وقد تم مناقشة خطة وزارة الكهرباء وبهدف إعطاء الملاحظات الضرورية حول الخطة لزيادة الطاقة الكهربائية المنجزة للمواطنين ب(4000) ميكاواط والتأكيد على تجاوز جميع التحديات والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بنتائج تخدم البلاد مؤكدا استعداد الوزارة في التعاون مع جميع القطاعات سواء كانت خاصة او حكومية من خلال بذل الجهود من اجل الدعم الكامل والتعاون المشترك.