سبعة أشهر على فرض الحصار الإقتصادي الجائر بحق الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ

بغداد – الصباح الجديد:

اصدر حزب المؤتمر الوطني العراقي مذكرة إصرار على مواصلة الصمود ضد الحصار الاقتصادي الجائر بحق امينه العام اراس حبيب، وأوردت المذكرة ان الإدارة الأميركية فشلت في استهدافها للمؤتمر وامينه العام، واورت:” لم يكن في حسبان الإدارة الأمريكية عند إستهدافها للمؤتــمر الوطنـــيّ العراقيّ وأمينه العام إن رياح الإستهداف ستجري بما لا تشتهي نواياهم ، فكان من المقرر إنهاء أي وجود سياسي وإجتماعي لهذه الظاهرة السياسية وتحيــيدها عن التأثير في عموم المشـــهدالعراقـــي ، إلا إن العكس قد جرى وما يزال، اذ أعلنت المفــــوضية العـــليا المستقلة للإنتخابات فــــوز الأمين الـعام للمؤتمر الوطنيّ الـعراقيّ في الإنتخابات النيابية الأخيرة ، بعدما حـــــاز على ثقة أكثر من ستة الأف مواطـن في العاصمة بغداد ، ليتم بعدها إختياره ضمـــن لجنة تقييم الأداء الحكومي في البرلــمان العراقي ، ليبدأ الشــــــروع بأداء مهـــمة التمثيل الحقيقي لإرادة النـــاخبين والإصــــلاح التشريعي من داخل قبة البرلمان”.

وأضافت:” إستمرت مؤسسات المــؤتمر الوطنيّ العراقيّ بأداء مهـــامها التنـــظيمية والإعلامية بكل كفاءة وفـاعلية على الرغم من الظروف الإســـتثنائية التي يعايشها الحزب منذ ســـــبعة أشهر ، ليتوسع العمل الحــــزبي مؤخراً ليتم إفتتاح مــكتب شـــؤون المواطنين والعـــيادة القـــانونية وعــــدد من المؤســــسات التي تعـــنى بتقديم الخدمة والتـــــواصل مع المواطنين”.

وانتهت الى ان استهدافها دفع بخُطى المؤتمر نحوَ الأمام مفيدة بأن” العقوبات الجـــائرة بحق المؤتمر الوطنيّ العراقيّ وأمــــينه العام مثلت دافعاً نحـو المــــزيد مـــــن الأداء والتمسك بالمبادىء والرؤى الوطنية الخالصة التي يتبناها الحزب ، فـــــيما يستمر الصمود بوجه إرادات الخـنوع والإستسلام للشهر السابع على التوالي “…