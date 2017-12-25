مصر تجدد التزامها دعم العراق في إعمار المناطق المتضررة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس الاثنين، مضي العراق في إتمام عملية البناء وإعادة الإعمار تمهيدا لعودة النازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما جدد السفير المصري في بغداد علاء موسى التزام بلاده بدعم العراق في مجال اعمار المناطق المتضررة.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي استقبل سفير جمهورية مصر لدى العراق علاء موسى”، موضحا أن “اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الصعيدين العربي والإقليمي، ودور العراق في مواجهة الإرهاب والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وأكد المالكي، بحسب البيان، على “أهمية تعزيز التعاون بين العراق ومصر في مختلف المجالات سعيا لتحقيق آمال الشعبين الشقيقين”، مشيراً الى أن “العراق وبعد تطهير أراضيه من براثن العصابات الإرهابية ماضٍ في إتمام عملية البناء وإعادة الإعمار تمهيدا لعودة النازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

من جهته، أكد السفير المصري “عمق العلاقات بين مصر والعراق على المستويين الشعبي والحكومي”، مجدداً “التزام مصر في تقديم الدعم للعراق، لاسيما في مجال اعمار المناطق المتضررة جراء الإرهاب”.