أميركا تستورد نحو ربع مليون برميل نفط خام من العراق يومياً

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

الصباح الجديد ــ متابعة :

((متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و556 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 52 ألف برميل باليوم))

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، امس السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، إلى 245 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للإدارة، ، أن “متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و556 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 52 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5 ملايين و504 آلاف برميل”.

وأوضح التقرير، أن “الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 245 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 88 ألف برميل يوميا”.

ولفت إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.414 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 635 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 284 ألف برميل يوميا، والسعودية بمعدل 258 ألف برميل يوميا”.

وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن “كمية الاستيرادات من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 258 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 231 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 161 ألف برميل يوميا، وتليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل70 الف برميل يوميا”.

هذا وانخفض سعر نفط خام البصرة الخفيف ، يوم السبت ، بينما ارتفع سعر نفط خام البصرة الثقيل ، قبل إغلاقه امس الاول الجمعة .

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 62.78 دولارا للبرميل بمقدار 0.48 دولار وبنسبة 0.76% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 60.38 دولارا للبرميل بإرتفاع بلغ نسبته 0.37%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.58 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 61.37 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 61.63 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 61.55 دولارا، وجيراسول الانغولي 62.43 دولارا.

وهبطت أسعار النفط امس الاول الجمعة إذ يقيم المستثمرون ارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود، بحسب ما نشرت “رويترز”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 59.59 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وكلا العقدين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في الأسبوع الجاري بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على زيادة الإمدادات تدريجيا بواقع مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو .

لكن محللين يتوقعون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية، إذ سيتسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري مع اكتساب انتعاش الاقتصاد العالمي قوة دفع.

وقال فيريندرا شوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس “هناك الكثير من خفض المخزونات يجري حاليا لذلك فنحن في خضم عملية إعادة موازنة”.

وتظهر مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام في أجزاء من العالم لكبح ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والمشكلات الخاصة بالتطعيمات ربما تغير صورة الطلب على النفط.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى أكسي إنه من المتوقع أن تُتداول أسعار النفط في نطاق بين 60 دولارا و70 دولارا في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون تلك العوامل.