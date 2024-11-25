العثور على خمس جثث لإرهابيين بعد غارة جوية في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أول أمس السبت (23 تشرين الثاني 2024)، العثور على 5 جثث للإرهابيين داخل مضافة بعد غارة جوية أمس في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته ” الصباح الجديد”، إنه “إلحاقاً ببياننا ليوم أمس للعملية التي جاءت وفق معلومات دقيقة وجهد نوعي من الرجال الذين أعطوا للشجاعة حقها في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات، إذ تم استهداف مضافة للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الأبطال. وأضافت أن “قوة من الفوج الأول اللواء 63 قوات خاصة وكتيبة استطلاع الفرقة 11 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش مكان الضربة، خرجت بالساعة 500 من فجر اليوم السبت، وعملت على فتح جوالة لقوة الواجب من قبل الفرقة 11، وبالساعة 900 تم العثور على 5 جثث للإرهابيين داخل مضافة نتيجة الإصابة الدقيقة لصقور الجو البواسل، كما تم العثور على 4 بنادق وحزامين ناسفين وجرى تدميرهما تحت السيطرة، فضلاً عن 6 رمانات يدوية مختلفة وأعتدة ومعدات اتصالات ومواد لوجستية أخرى داخل هذه المضافة”.