بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، عن رصد 75 مليار دينار لإنشاء قرى سياحية في الأهوار، وتطوير مدينة أور الأثرية، بواقع 15 مليار دينار سنوياً لمدة 5 سنوات.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة، أن وزير الثقافة والسياحة والآثار، بحث مع رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني سبل النهوض بواقع السياحة والآثار وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الثقافية والمرافق العمرانية في الأهوار والمناطق الأثرية.

وقال الحمداني على وفق البيان: إن “الوزارة تسعى لاستثمار السياحة لأن الواقع السياحي لن ينهض من دون القطاع الخاص”.

وأضاف أن “هناك تمويلا لمشاريع الاهوار والآثار بقيمة 15 مليار دينار سنوياً لمدة 5 سنوات، سيجري استثمارها في إنشاء قرى سياحية في الأهوار، وتطوير مدينة أور الأثرية».

بدوره أكد الخاقاني، ان “قطاع الثقافة والسياحة في المحافظة ظُلم كثيراً طيلة السنوات الماضية، وهو بحاجة إلى جهود كبيرة من قبل الوزارة”.

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار قالت ان نحو مليون سائح يزورون مناطق الاهوار سنوياً في حين تفتقر تلك المناطق الى الخدمات والاهتمام الحكومي.

وقال رئيس اللجنة رشيد السراي، إن “ما بين 500 ألف الى مليون سائح يزورون سنويا مناطق اهوار ذي قار من مختلف المحافظات اضافة الى السائحين الاجانب والبعثات الأخرى».

وأضاف السراي، أن “تلك المناطق تفـتقر الى ابسط الخدمات الاساسية بسبب الاهمال الحكومي لتطوير تلك المواقع وجعلها من اهم المناطق السياحية في البلاد والاستفادة من الايرادات المتحققة من خلالها واستثمار تلك الايرادات في دعم خزينة الدولة”، مبينا أن “الايرادات قد تصل لأكثر من خمسة مليارات دينار سنوياً كرسوم فقط على اقل التقادير، فضلا عن عوائد للمواطنين تصل الى أكثر من 25 مليار دينار وآلاف فـرص العمل المؤقتة والدائمية».

وعزا السراي “السبب الرئيس في ذلك الاهـمال لتلك المناطق الى الحكومة الاتحادية ومؤسساتها التي لا تقوم بأي جهد وتمنع أي طرف محلي يحاول ذلك”، لافتا الى ان “بالإمكان مضاعفة الإيرادات وفرص العمل بشكل كبير في حال توفر المرافق السياحية والخدمية المناسبة”.