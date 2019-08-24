ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشف جهاز الإحصاء المصري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة (G7) بنسبة 8.8% مقارنة بالسنة الماضية.

وأفاد الجهاز بأن قيمة الصادرات وصلت إلى 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، في مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية، تليها إيطاليا، ثم المملكة المتحدة، ثم كندا فألمانيا وفرنسا، وأخيرا اليابان.

ومن حيث الواردات، جاءت الولايات المتحدة على رأس القائمة أيضا، إذ بلغت واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا، ثم فرنسا، فالمملكة المتحدة، ثم اليابان، وأخيرا كندا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول الصناعية الكبرى بلغت 12.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2019، في مقابل 12 مليار دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع 4%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة صافي استثمارات دول مجموعة السبع بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، لتسجل 3.8 مليار دولار، في مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2017-2018 بنسبة ارتفاع 5.7%..