العراق وتوسن يبحثان التعاون الرياضي والشبابي المشترك

درجال يبارك للجوية التأهل إلى دوري أبطال آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

استقبلت وزيرة الرياضة التونسية بالنيابة، سهام العيادي، نظيرها العراقي عدنان درجال، لبحث التعاون بين البلدين.وحضر اللقاء، سفير العراق في تونس، ماجد اللجماوي، وعضو اللجنة الفنية الشبابية أكرم عطوان، والوفد المرافق لهم.

وكان الوفد العراقي قد حط رحاله في تونس، لحضور ختام فعاليات تظاهرة تونس عاصمة الشباب العربي 2019، وتسلم مفتاح وراية بغداد عاصمة الشباب العربي لسنة 2021.وتم خلال الاجتماع، التباحث حول سبل التعاون المشترك بين تونس والعراق في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية وتبادل الخبرات والكفاءات.

وأشادت سهام العيادي، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب، لوضع خارطة عمل مشتركة.ودعا درجال، إلى توطيد العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود قواسم مشتركة بين الطرفين.

إلى ذلك، بارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بلوغ فريق نادي القوة الجوية دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 بكرة القدم عقب حجزه بطاقة التأهل لدور المجموعات أثر فوزه على مضيفه الوحدة السعودي بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي أمس الأربعاء في مكة المكرمة، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021.

وبينَّ الوزير درجال ان القوة الجوية قادر على تقديم المستوى الذي يعكس تطور الكرة العراقية حينما يتبارى مع فرق اندية الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي ضمن المجموعة الثانية، مشيدا بالاداء الرجولي لكتيبة الصقور التي حولت تأخرها بهدف الى تعادل ودخول معترك المنافسة القارية الى جانب الممثل الثاني للكرة العراقية فريق الشرطة.

وفِي نفس الوقت تمنى السيد الوزير الموفقية والنجاح وحظ أوفر لفريق نادي الزوراء في مشاركاته المقبلة، إذ لم يحالفه الحظ في عبور الوحدة الاماراتي في الدور التمهيدي، مشيرا الى ان وزارة الشباب والرياضة ستواصل تقديم الدعم والاسناد للرياضة العراقية، وستكون منشآتها الرياضية وملاعبها مفتوحة امام الإتحادات والاندية، وعونًا لهم في تحقيق النتائج المرجوة وتجاوز العديد من الصعوبات.

من جانب اخر، وصل وفد نادي الشرطة أمس، إلى المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.وقال المدرب المساعد للشرطة، حسين عبد الواحد “اكمنا نتيجة فحص كورونا، وغادرنا إلى السعودية“.أضاف “الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام النجف في الدوري، لن تؤثر على الشرطة“.

وتابع “قدمنا مباراة جيدة، لكن الأخطاء التحكيمية لعبت دورًا في خسارة الفريق، ناهيك عن توقف المباراة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الملعب“.وأشار إلى أن الفريق غادر إلى السعودية بروح معنوية عالية، من أجل المنافسة بقوة على التأهل. يشار إلى أن الشرطة يلعب ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب أهلي جدة السعودي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

وسيلعب الشرطة أولى مبارياته امام الدحيل القطري في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء يوم الخامس عشر من شهر نيسان الجاري، ويلافي في مباراته الثانية يوم 18 منه فريق الاستقلال الإيراني في الساعة 11 و15 دقيقة مساء، ثم يلتقي فريق الاهلي السعودي في التوقيقت ذاته يوم 21 نيسان، ويلاعب الفريق نفسه في 24 منه عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، ويلعب امام الدحيل القطري في 27 نيسان في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء الاستقلال الإيراني في الثلاثين من شهر نيسان في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء.

هذا وغادر فريق الزوراء البطولة الأسيوية من الباب الضيق بخسارته مباراة الملحق الأسيوي أمام الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد والتي أقيمت في استاد زايد أل نهيان .

برغم أن المباراة حقق بداية جيدة وبدأ المباراة بتنظيم جيد وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول تنظيميا ولم يضرب دفاعه إلا في تمريرة عمر خريبين التي وصلت اللاعب اسماعيل مطر وانقذها الحارس جلال حسن بينما أضاع فريق الزوراء كرة خطرة بعد تمريرة لعلاء عبد الزهرة لم يحسن في ترويضها ومرر مهدي كريم تمريرة جميلة لضرغام مررها عرضية لم تجد من يكملها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حقق الزوراء بداية جيدة وتمكن علاء عبد الزهرة من استثمار تمريرة عرضية من حسين علي ليكملها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 46 لكن فريق الزوراء لم يحافظ على تقدمه.وتمكن خريبين من تعديل النتيجة بتمريرة من فارس بعمق دفاع الزوراء ليسجل منها التعادل.

وعاد خليل إبراهيم ليسجل هدف الوحدة الثاني من تسديدة قوية دخلت الشباك في الدقيقة 78 ليتقدم الوحدة وسط عجز الزوراء بالوصول إلى شباك الوحدة ليخرج من الملحق الأسيوي في حين تأهل الوحدة لخوض منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب أندية بيرسبولس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي.