توزيع الشهادات على المشاركين في دورات اقامتها الجامعة لمنتسبي مصافي الجنوب

رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يطلع على سير الامتحانات الحضورية

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة عددا من الفعاليات الجامعية في جامعة البصرة للنفط والغاز بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام الجامعة .

فقد اقيم حفل تكريم المتدربين من دورة اعداد المدربين TOTوالتي نظمتها شعبة التعليم المستمر في جامعة البصرة للنفط والغاز .

واقيم الحفل بحضور رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي والمساعد الاداري الدكتور يوسف الاسدي والمساعد العلمي الدكتور عماد حسن رضا الخرسان ومدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور رعد زعلان حمود ومسؤول شعبة التعليم المستمر المدرس المساعد منتظر عريبي اللامي ، وتم توزيع شهادات المشاركة لمنتسبي شركة مصافي الجنوب بعد اجتيازهم الدورة بنجاح، وبدورهم عبر المشاركون عن امتنانهم للجامعة على تنظيمها هكذا دورات تدريبية تنمي من قدرات ومهارات منتسبي الشركات النفطية.

وكانت شعبة التعليم المستمر في الجامعة قد نظمت دورة عن تدريب المدربين لتطوير القدرات البشرية بمشاركة متدربين يمثلون شركة مصافي الجنوب .

وتهدف الدورة الى اعداد مدربين على وفق المناهج العلمية الحديثة، وذكر المحاضر المدرس المساعد منتظر عريبي جاسم بان منهاج الدورة شمل بيان اهدف اعداد المدربين المحترفين وسبل اعداد الحقيبة التدريبية، والتعرف على الاساليب الحديثة للتدريب واهم نظريات التدريب المعاصرة ، فضلا عن التطرق لقوانين بايك في التدريب ومهارات المدرب الناجح وانواع المتدربين ، اهمية لغة الجسد في التواصل مع المتدربين والحقيبة التدريبية الناجحة ومميزاتها واهم الفروقات بين التدريب والتعليم ، واليات ادارة الوقت ،كما استعرضنا اهمية فن الالقاء وكيفية التعامل مع الاسئلة، والاساليب والانشطة التدريبية خلال الفصل والحصة التدريبية.

الاطلاع على سير الامتحانات الحضورية

واطلع رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز على سير الامتحانات الحضورية النهائية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2020 / 2021 في كلية هندسة النفط والغاز والتي انطلقت وسط اجراءات صحية متبعة في ادارة العملية الامتحانية ، واطمأن الكعبي على الطلبة وسير الامتحانات على وفق التعليمات والضوابط الخاصة بتوفير مستلزمات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي لابنائنا الطلبة مع الالتزام بتعليمات تأدية الامتحانات، مؤكداً على اهمية اتخاذ جميع التدابير والسبل التي تؤمن انجاح العملية الامتحانية وانجاح العام الدراسي الحالي وعلى جميع المستويات.

وكانت الامتحانات قد سارت منذ يومها الاول بسلاسة وسط اجراءات صحية ووقائية وانسيابية كبيرة وتم توفير كل مستلزمات الراحة والضيافة للطلبة الاعزاء بما يوفر لهم الظروف الملائمة والبيئة المناسبة لانجاح سير الامتحانات الحضورية في اقسام الكلية كافة وللدراستين الصباحية والمسائية.

بدورهم ابدى الطلبة ارتياحهم من الاجراءات المتبعة في سبيل تسهيل الاجراءات كافة التي تسهل عليهم الامتحان بسلاسة

وكان رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز قد زار كلية هندسة النفط والغاز في اذار الماضي لمتابعة سير الامتحانات الألكترونية للفصل الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وكان في استقباله عميد الكلية الدكتور عباس الأمير جاسم و معاون عميد الكلية للشؤون الادارية الدكتور فراس عبد الرسول هاشم البدران وقد اطلع الكعبي على عمل اللجان الامتحانية في اقسام الكلية واشاد بالدقة في متابعة الامتحانات الكترونياً من قبل لجنة المتابعة الالكترونية المشكلة في الكلية لمعالجة اي خلل تقني او فني خلال سير الامتحانات كما اثنى على جهود اللجان الامتحانية والدور الذي تقوم به ملاكات الكلية من خلال توفير الدعم التقني للتدريسيين والطلبة ودعاهم الى استمرار الجهود لضمان سير الامتحانات الالكترونية بنجاح ، مشيرا الى ان الامتحانات تسير بالشكل المطلوب وعلى وفق التعليمات والضوابط الوزارية.

اقتصاد العمل ماهيته وخصائصه

وصدر كتاب بعنوان ( اقتصاد العمل ماهيته وخصائصه ) للمساعد الاداري في جامعة البصرة للنفط والغاز .

والكتاب من تأليف المساعد الاداري في جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور يوسف علي عبد الاسدي وبالاشتراك مع الدكتور حسين علي هاشم اللعيبي والمدرس ناجي ساري المالكي وذلك عن مركز المحور للدراسات والتخطيط الاستراتيجي.

وقد بين الاسدي ان الهدف الاساس من هذا الكتاب هو كيفية تعريف الطالب والقارئ بالمفاهيم الاساسية التي تستند عليها سوق العمل، موضحاً ان سوق العمل لها اهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول المتقدمة والنامية ، اذ ان هذه السوق تنظم عملية العرض والطلب على العمل وكيفية التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب على العمل، ومن خلال هذه الاسواق يمكن معرفة حجم البطالة وكيفية علاجها باستخدام الوسائل التخطيطية المتاحة للتوظيف في اسواق العمل.