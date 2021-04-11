بارزاني يبحث عن حلول لمشاكل الاقليم في بغداد

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

عقد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي وصل على راس وفد رفيع المستوى الى العاصمة بغداد، في اطار زيارة تستغرق عدة ايام بعيدا عن اعين وسائل الاعلام لقاءات مع الرئاسات الثلاث وسيلتقى كذلك عدد من قادة الأحزاب السياسية العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان بارزاني سيلتقي، خلال زيارته مع كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والقيادات وكبار المسؤولين السياسيين في البلاد.

واضاف البيان، ان بارزاني سيناقش مع المسؤولين في العراق وقيادات الاطراف السياسية، أحدث المستجدات والأوضاع في العراق وعلاقات أربيل مع بغداد وأوضاع المنطقة وسبل العمل المشترك والتنسيق متعدد الأوجه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وسيكون الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية لتحديد حصة الاقليم في اطار الموازنة والرواتب، أحد محاور اجتماع رئيس إقليم كردستان مع الرئاسات الثلاث وقادة الأحزاب السياسية العراقية، اضافة الى آلية لكيفية تنفيذ الإجراءات والتزام الجانبين بها.

كما ان موضوع اجراء الانتخابات المبكرة في العراق سيكون ضمن المواضيع التي سيناقشها بارزاني في اجتماعاته ببغداد مع قادة والأحزاب العراقية.