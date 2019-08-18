149 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد أمس الأحد، إلى 149.02 مليون دولار، مقارنة بمبيعات المزاد المنصرم، والبالغة 136.48 مليون دولار، بزيادة قيمتها 12.45 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 26 مصرفاً.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا (اليوم) الاثنين، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 174.52 مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 148.32 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي النقد المبيع 720 ألف دولار.

على صعيد قريب، أنهى مؤشر سوق العراق للأوراق المالية جلسة تداولات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.20 %، عند مستوى 479.05 نقطة ، رابحاً نحو 1.39 نقطة.

وجرى التداول على أسهم 37 شركة، من أصل 103 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 6 شركات، وانخفضت أسهم 16 شركة، بينما استقرت أسهم 15 شركة.

وسجلت قيمة التداولات نحو 227,047,195 دينار، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 362,397,234 سهم ، بعدد صفقات بلغت نحو 260 صفقة.

وبلغ عدد الأسهم المشتراه من المستثمرين غير العراقيين نحو 20.424 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 26.078 مليون دينار من خلال تنفيذ 24 صفقة، على أسهم 3 شركات.