البصرة تشهد افتتاح جامعة المعقل وتستقبل الطلبة بدء من هذا العام في سبع كليات

للدراستين الصباحية والمسائية

البصرة – سعدي السند :

بعد أن وافق مجلس الوزراء وعلى لسان وزير الثقافة والسياحة والآثار الناطق بأسم مجلس الوزراء الدكتور حسن ناظم على استحداث عدد من الجامعات والكليات الأهلية لأستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين تخرجوا هذا العام من الدراسة الأعدادية والاعترافً رسميًا بها كصرح تعليمي متكامل .. كانت جامعة المعقل الأهلية من ضمن هذه الكليات والجامعات التي تم الأعلان عن استحداثها ….

وفرت الجامعة جميع المتطلبات وحسب القوانين المعمول بها

وبهذه المناسبة شهدت البصرة احتفالية فرح أقامتها رئاسة الجامعة وحضرها عدد كبير من أهل البصرة ومنهم عدد من الأكاديميين .

الأحتفالية التي بدأت بكلمات ترحيب بالحضور الأكارم من قبل ادارة الجامعة ، نحدث بعد ذلك مصدر مخول في رئاسة الجامعة فقال اننا على دراية كاملة بما تودون معرفته والاستفسار عنه ، وادارة الجامعة تعمل على تلخيص جميع المعلومات المتعلقة بمعدلات القبول والاسعار وباقي الاستفسارات ، كما اننا ننتظر توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح قناة اخرى للقبول مع تمديد الوزارة لفترة التقديم على الجامعات الأهلية.

اما بخصوص الاستفسار عن أجور الدراسة في الجامعة فإن الادارة تفنّد جميع الاشاعات بهذا الخصوص ، وتعمل جاهدة على ان تكون حدود الاجور للدراسة في الجامعة بالمستوى المعقول وبما يتناسب مع الحالة الطبيعية للتكلفة في الجامعات ، بل تتوقع الادارة ان تكون الأجور تنافسية وذلك لعدد مقاعد الجامعة واستيعابها الكلي ، كما ان جامعة المعقل تراعي الجوانب الانسانية وتسعى لاحتضان جميع طلبتنا الاعزاء.

ستفتح الجامعة هذا العام بهذه الاختصاصات

علما ان الجامعة ستستقبل الطلبة هذا العام وحسب تعليمات وزارة التعليم العالي للدراستين الصباحية والمسائية ، ولدينا المتسع الكافي من الوقت ، وقد وفرت الجامعة جميع المتطلبات المطلوبة وحسب القوانين المعمول بها لتأسيس الجامعات الخاصة في العراق .

وستفتح الجامعة هذا العام 2020 /2021 بالاختصاصات التالية وللمرحلة الاولى كلية طب الاسنان كلية الصيدلة كلية القانون الكلية التقنية الصحية قسم التقنيات المختبرية والمختبرية كلية الهندسة قسم هندسة النفط وقسم الهندسة المدنية قسم هندسة السيطرة والحاسبات كلية الادارة والاقتصاد قسم ادارة الأعمال كلية الاداب قسم اللغة الأنكليزية قسم الأعلام .

نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والإبداع

وقال المصدر ايضا ستعمل جامعة المعقل على نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والإبداع في شتى مجالات العلوم والمعارف الإنسانية، وتكوين عادات علمية تعود بالفائدة على المجتمع.

والجامعة صرح علمي أكاديمي ولابد من ان يقدم هذا الصرح خدمات التعليم العالي والبحث العلمي في التخصصات المتنوعة بأحدث وأرقى الأساليب العلمية الرصينة مواكباً لمسيرة التطور العلمي في أفضل الجامعات العالمية المرموقة من أجل بناء قدرات أبنائنا الطلبة وتمكينهم من المساهمة بفاعلية في صنع مستقبل بلدنا من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة نظرياً وتطبيقياً على أيدي نخبة مميزة من الأساتذة في مجالات التخصص الدقيق و بإعتماد أحدث البرامج والمختبرات التعليمية لرفد سوق العمل بالخريجين و بالاستشارات المتنوعة لمختلف دوائر الدولة والقطاع الخاص مما يساهم بتحقيق التنمية المستدامة لبلدنا العزيز.

موقع الجامعة

وتمتلك جامعة المعقل الأهلية موقعًا استراتيجيًا متميزًا في محافظة البصرة ، وسط منطقة المعقل التاريخية القديمة ، ويحيط بها من الخلف شط ألعرب ومن الامام بمسافة قصيرة مبنى الشركة العامة لموانئ العراق وقد أضاف شكل الجامعة الفاخر رونقًا جديدًا ، يتغنى بالتأريخ الكبير لهذه المنطقة ، حيث بُنيت الجامعة على الطراز الكلاسيكي الروماني ، بمساحة ( 67 الف ) متر مربع تقريبا.

الرؤية المستقبلية لجامعة المعقل

وتؤكد رئاسة الجامعة : نطمح أن تكون جامعة المعقل الأهلية من بين الجامعات المميزة على المستوى المحلي، والأقليمي من خلال جودة خدمات التعليم العالي والبحث العلمي التي نوفرها لطلبتنا و للمؤسسات و للمجتمع بشكل عام، وأن تكون الجامعة وجهة يقصدها طلبة العلم من جميع بقاع العالم وخياراً مميزاً لهم لتحقيق طموحاتهم.

الجامعة تجربة مميزة على مستوى التعليم

ونطمح ان تكون الجامعة وجهة يقصدها طلبة العلم من جميع بقاع الارض وتجربة مميزة على مستوى التعليم ، والقائمين على الجامعة يدرسون كآفة الاستعدادات لتوفير كل المتطلبات الاساسية لانعاش هذه التجربة، حيث تم انشاء ( 22 ) مختبرا علميا داخل الجامعة بمواصفات عالمية ومجهزة باحدث وسائل البحث العلمي المعتمد لدى التعليم العالي محليا ودوليا . وللجامعة (208 ) قاعة دراسية متكاملة التجهيز ، لتقديم افضل تقنيات التعليم ، ومن ضمن هذه القاعات ادارة رئاسة الجامعة وفروعها .

واستيعاب الجامعة الكلي 13 الف طالبا وطالبة .

رؤية المستثمر : هذا المشروع انتقالة كبيرة في مجال التعليم المستثمر الحاج منصور السكيني قال الطموح في التفرد وتقديم الخدمة صفة امتازت بها جميع مشاريعنا التي قدمناها لمحافظة البصرة ، ولحسن الحظ اننا من الذين امتلكنا الرغبة في الاستثمار الداخلي والمشاركة في تطوير وازدهار هذة المدينة الكبيرة برجالها وثقافتها ، وحظيت جميع المشاريع برضى عالي من المواطنين ، مادفعنا الى الانتقال لبناء صرح علمي متميز وفخم تمثل بانشاء جامعة المعقل الاهلية ، ليكون انتقالة كبيرة في مجال التعليم في المحافظة ، وليكون هدفنا هو من خلال هذا الصرح خدمة تقدم لهذة المحافظة الكبيرة ولاولادنا الطلبة.