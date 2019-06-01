كاظم الساهر يبث مقطعاً من أغنية جديدة له

الصباح الجديد – وكالات:

بث الفنان كاظم الساهر مشاهد قليلة من اغنيته الجديدة المصورة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” وعلق عليه “قريباً” من دون ن ينشر أي تفاصيل بشأن الأغنية.

وكان المخرج فادي حداد، قد أكد في وقت سابق أنه تعاون مع الفنان كاظم الساهر بتصوير أغنية جديدة له، كما أشار إلى أنه بصدد وضع اللمسات الاخيرة عليها.

من ناحية أخرى، تبدو أجندة كاظم الساهر مزدحمة بالنشاطات والحفلات والمهرجانات، التي من المقرر ان يحييها خلال الصيف، حيث يشارك بالرحلة البحرية “ستار أون بورد” إضافة إلى حفلاته في تركيا والأردن ولبنان، حيث سيشارك في مهرجان “إهدنيات” عبر إحيائه ثلاث حفلات في 26 و27 و28 تموز\يوليو المقبل، إضافة إلى ثلاث حفلات أخرى في إطار مهرجان “بيت الدين”، بتاريخ اليوم الاول والثاني والثالث من شهر أغسطس \آب.