الاسمدة الجنوبية تنفذ مشروعا ناجحا باستعمال مياه الابار لتشغيل خطوطها الانتاجية

لاول مرة على مستوى العراق والعالم

بغداد _ الصباح الجديد

نفذت الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة مشروعا اثبت نجاحا كبيرا باستعمال مياه الابار في تشغيل خطوطها الانتاجية كبديل عن مياه شط العرب في خطوة فريدة من نوعها ولاول مرة على مستوى العراق والعالم وبجهود ذاتية وابداع وتألق من مسؤوليها وجميع ملاكاتها العاملة.

واوضح مدير عام الشركة عباس حيال لكن في تصريحات صحفية بأن الشركة وبعد ارتفاع نسبة الاملاح الذائبة وزحف اللسان الملحي في مياه شط العرب خلال العام الماضي اتخذت خطوات جريئة وسريعة ومسؤولة من خلال تبني فكرة جديدة ولاول مرة تحصل على مستوى العراق والعالم بالاعتماد على مياه الآبار في تشغيل معامل انتاج الاسمدة ، مشيرا الى ان الشركة وبعد الاطلاع على المنطقة المحيطة بالشركة والواقعة ضمن حدودها واخذ نماذج من المياه الموجودة في المزارع القريبة تمكنت من تنفيذ مشروع الابار بشكل انسيابي بحفر (42) بئرا ومد انبوب قطر (40) أنجا بمسافة (1500) متر وتجهيز الشركة ومعاملها بأكثر من (1600) متر مكعب/ساعة من المياه لديمومة تشغيل خطوطها الانتاجية اضافة الى تجهيز بحدود (1000) عائلة ضمن الحي السكني.

وافصح المدير العام عن الاعتماد بشكل كلي على انتاجية مشروع الابار من المياه خلال العام الماضي والتي كانت كبيرة جدا وكافية لديمومة التشغيل وانتاج وتسويق اكثر من (50) الف طن من سماد اليوريا لتجهيز الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وفق العقد المبرم معها ودعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الزراعية ، مؤكدا ان المشروع اثبت نجاحا كبيرا في الوقت الذي لم يكلف الشركة سوى (200) مليون دينار فقط وتوفير مايقارب مليارين و(800) مليون دينار فيما لو تم تكليف شركات القطاع الخاص بتنفيذه وبكلفة تتجاوز الــ(3) مليارات دينار ، منوها بان تنفيذ مشروع الابار يعد بديلا ناجحا لتأمين المياه اللازمة لضمان ديمومة العمل والتشغيل والانتاج في شركة الاسمدة الجنوبية في حال ارتفاع نسبة الاملاح في مياه شط العرب او حصول اي طارئ ، كاشفا عن ان هناك خطة لزيادة عدد الابار الى (60) بئر على الرغم من ان الابار الموجودة والبالغة (42) بئرا كافية لسد حاجة الشركة من المياه.

من جانبه اشار مدير قسم البحث والتطوير في الشركة بدر علي حسن بدران الى ان هناك دراسة مستفيضة وبحث مقدم الى هيئة البحث والتطوير الصناعي بخصوص مشروع الابار باستعمال مياه الابار كبديل لمياه شط العرب لتغذية منظومة مياه ابراج التبريد ومحطات الـ(RO) وطرق المعالجة ، مؤكدا قبول البحث في الهيئة المذكورة وادراجه ضمن الخطة البحثية لعام 2019 .