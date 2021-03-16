الملاكات التدريبية المحلية بحاجة الى الاهتمام من الاندية واتحاد الكرة

المدرب الكروي علي حسين عودة:

حاوره ـ سمير خليل:

تزخر رياضتنا العراقية وملاعبنا بعديد الخبرات والكفاءات التدريبية في مختلف الرياضات ومنها كرة القدم التي تضم الكثير من المدربين الكفوءين الذين اثبتو محليا وعربيا انهم بمستوى المسؤولية والابداع، ضيفنا المدرب الشاب الكابتن علي حسين عودة مدرب الفريق النسوي الكروي في نادي القوة الجوية والذي تحت ادارته يواصل حصد البطولات والانجازات على الصعيد المحلي، واحد من هذه الكفاءات فهو بالاضافة لخبرته التدريبية المتميزة يمتلك شخصية محبوبة وخلوقة وتربوية، بالاضافة لشجاعته باختياره الدخول عالم تدريب الكرة النسوية نجح فيه مدربنا الكفوء علي حسين عودة يامتياز وعلى مدى سنوات وهو مازال يواصل النجاح، حدثنا ضيفنا اولا عن اختياره مهنة التدريب برغم صعوبتها فقال: اخترت التدريب عندما تولدت لدي الرغبه للدخول في هذا المجال لغرض التطوير الذاتي وتواصل العمل واكتساب الخبره المتراكمه والاستفاده منها، كما ان العمل في مجال التدريب ورغبتي الاستمرار دفعني اكثر للحرص والالتزام والطموح نحو تقديم الافضل والاحسن»، ويضيف « نعم واجهت في عملي صعوبة ومشقة، ولكن وجود عامل التحدي والصبر والرغبه للوصول الى هدفك والتعاون مع الجميع في حل الصعوبات التي تواجهك والتغلب عليها ما جعلني اواجه هذه الصعوبات بقوة».