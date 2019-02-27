السفير السعودي يعلن موعد افتتاح منفذ (جديدة عرعر ) مع العراق

بغداد _ الصباح الجديد

اعلن السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري أن منفذ جديدة عرعر البري شمال سيتم افتتاحه رسمياً في 18 حزيران المقبل والشركة السعودية التي تعمل على تحسين وتطوير منفذ جديدة عرعر البري السعودي وإعادة بناء المنفذ العراقي الحدودي الذي تكفلت السعودية بتحسينه وتطويره، تعمل على مدار الساعة بشكل سريع لإنجازه بوجود قرابة 1000 عامل بينهم مهندسين وفنيين، وسيفتتح المنفذ رسمياً للتبادل التجاري.

وذكر السفير أن رحلات الحج والعمرة ستكون طيلة أيام السنة من خلال المنفذ والمجال مفتوح لاستخدام هذا المنفذ من جميع حجاج الدول المجاور للعراق التي ستسلك الطريق البري بين المنفذين للوصول لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيكون الطريق على تجهيز عالي ليسهل الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مما سيعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار الشمري إلى أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي سيعقدان اجتماع في أول شهر أبريل القادم في العاصمة العراقية بغداد، وسيكون هذا الاجتماع انطلاقه حقيقية للمجلس، حيث أن الفترة الماضية كانت عبارة عن تحضيرات وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، وسيتم من خلاله اطلاق المشاريع والدعم اللامحدود من المملكة لإخوانهم في جمهورية العراق، وسيعزز المجلس التنسيقي السعودي العراقي فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين على أفضل مستوى مستقبلا.

وبين الشمري بأن القنصلية السعودية في المراحل الأخيرة لإصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين للحج والعمرة، والسفارة في بغداد بدأت من الأسبوع الماضي بإصدار التأشيرات للوفود الرسمية، وسيتم خلال فتره وجيزة افتتاح رسمي للقنصلية السعودية في العراق لإصدار التأشيرات للحجاج والمعتمرين وزوار المملكة من رجال الأعمال.

ولفت الشمري بأن ساحة التبادل التجاري والتي ستكون قرب منفذ جديدة عرعر تعد أكبر ساحة تبادل تجاري، مما سيكون لها دور في تصدير السلع ليس للعراق فقط بل لجميع الدول المجاورة للعراق، وستشمل مستودعات ومرافق خدمية، مما سيكون لها دور كبير في انتعاش الحركة الاقتصادية على مستوى المملكة بشكل عام ومناطق الحدود الشمالية.