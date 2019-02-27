  • الأربعاء , 27 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون أقتصادية
  • أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لبناء أضخم منشأة تخزين نفط في العالم

أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لبناء أضخم منشأة تخزين نفط في العالم

شؤون أقتصادية
0 تعليق
42 views

الصباح الجديد _ وكالات
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقا مع اس.كيه للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أكبر منشأة في العالم لتخزين النفط الخام تحت الأرض في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار).
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر يوم امس الأربعاء إن سعة مشروع تخزين النفط ستبلغ 42 مليون برميل. وقال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لأدنوك إن إقامة منشأة المخزون الاستراتيجي ستدعم طموحات أنشطة التجارة وتعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة وتنافسية.
وفي يناير كانون الثاني، أسست أدنوك مشروعا جديدا لتجارة النفط مع إيني الإيطالية وأو.ام.في النمساوية من المتوقع أن يوسع أسواق التجارة للشركة الإماراتية.
وقالت أدنوك إنه عند اكتمال المنشأة في 2022 ستستطيع الشركة تخزين ثلاثة أنواع مختلفة من الخام مما سيتيح لها مرونة في تصدير الخام من ميناء الفجيرة ، ويتضمن عقد الأعمال الهندسية والتوريد والبناء الممنوح لشركة اس.كيه من خلال مناقصة، بناء ثلاثة مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ سعة كل منها 14 مليون برميل ، ومن المتوقع أن تدعم قيمة العقد نمو الاقتصاد الإماراتي المحلي وتنويع موارده بواقع 2.2 مليار درهم إماراتي.
وشهدت أدنوك تغييرات كبيرة منذ تعيين الجابر في 2016، حيث شرعت في الخصخصة ودخول مجال تجارة النفط والتوسع في علاقات الشراكة مع مستثمرين استراتيجيين.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة