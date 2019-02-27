أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لبناء أضخم منشأة تخزين نفط في العالم

الصباح الجديد _ وكالات

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقا مع اس.كيه للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أكبر منشأة في العالم لتخزين النفط الخام تحت الأرض في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار).

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر يوم امس الأربعاء إن سعة مشروع تخزين النفط ستبلغ 42 مليون برميل. وقال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لأدنوك إن إقامة منشأة المخزون الاستراتيجي ستدعم طموحات أنشطة التجارة وتعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة وتنافسية.

وفي يناير كانون الثاني، أسست أدنوك مشروعا جديدا لتجارة النفط مع إيني الإيطالية وأو.ام.في النمساوية من المتوقع أن يوسع أسواق التجارة للشركة الإماراتية.

وقالت أدنوك إنه عند اكتمال المنشأة في 2022 ستستطيع الشركة تخزين ثلاثة أنواع مختلفة من الخام مما سيتيح لها مرونة في تصدير الخام من ميناء الفجيرة ، ويتضمن عقد الأعمال الهندسية والتوريد والبناء الممنوح لشركة اس.كيه من خلال مناقصة، بناء ثلاثة مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ سعة كل منها 14 مليون برميل ، ومن المتوقع أن تدعم قيمة العقد نمو الاقتصاد الإماراتي المحلي وتنويع موارده بواقع 2.2 مليار درهم إماراتي.

وشهدت أدنوك تغييرات كبيرة منذ تعيين الجابر في 2016، حيث شرعت في الخصخصة ودخول مجال تجارة النفط والتوسع في علاقات الشراكة مع مستثمرين استراتيجيين.