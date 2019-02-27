الموارد المائية تواصل رصد تصاريف نهر الفرات في المحافظات الجنوبية

اكدت انهاء ازمة تلوث مياه نهر ديالى

بغداد _ الصباح الجديد

واصلت مديرية الموارد المائية في ذي قار وبالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في المثنى اعمالها برصد تصاريف نهر الفرات في منطقة التحادد بين المحافظتين بهدف ضمان تأمين وصول حصة محافظة ذي قار من عمود نهر الفرات.

كما واصلت شعبة ري الجبايش اشرافها ومتابعتها للاعمال التي تقوم بها دائرة كري الانهر موقع ذي قار لتطهير نهر الفرات في قضاء الجبايش من نبات الشمبلان والاوساخ والنباتات النهرية وأزالة الترسبات الطينية بهدف تسهيل انسيابية جريان المياه وزيادة التصاريف الواصلة الى الاهوار وتأمين وصول المياه لمحطات الاسالة العاملة هناك.

وعلى سياق متصل واصلت المديرية شعب ري الرفاعي والغراف واور متابعتها للاعمال التي تقوم بها مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في ذي قار لفتح الاختناقات في جدول السابلة الكبير وتطهيره من زهرة النيل والنباتات النهرية وازالة الترسبات الطينية اضافة الى متابعة اعمال تطهير وتسليك مبزل مشروع ماء البصرة بهدف سحب المياه الموجودة فيه وبزل الاراضي التي تقع على جانبيه . ومن جهة اخرى استمرت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في ذي قار وبأشراف شعبة الموارد المائية في سيد دخيل بأعمال تطهير وتنظيف شط ال ابراهيم من نبات الشمبلان وأزالة الترسبات الطينية.بهدف الحفاظ على انسيابية جريان المياه وايصال الحصص المائية للمستفيدين منها.

كما أكدت الوزارة انهاء ازمة تلوث مياه نهر ديالى نتيجة لايفاء الوزارة بالتزاماتها بأطلاق المياه العذبة من سد حمرين حيث عادت جميع مشاريع الاسالة الواقعة عند مصب نهر ديالى في نهر دجلة للعمل بكامل طاقتها لتأمين المياه لشتى الاستعمالات لمناطق المدائن والوحدة والنهروان وناحية الجسر. من جهتها وصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة كربلاء المقدسة اعمالها بتنظيف وتطهير الجداول والانهر بهدف الحصول على انسيابية عالية وتأمين وصول المياه الى الذنائب ، وتضمن العمل تطهير جدولي المشورب وبني حسن ومبازل الدخانية وامام منصور وامام عون وسيد سعيد احد فروع مبزل الدخانية من نبات الشنبلان والقصب وفتح الاختناقات ورفع الاوساخ .

من جانب اخر تستمر مديرية الموارد المائية في ميسان وبالتنسيق مع مديرية صيانة مشاريع الري والبزل بمعالجة الكسرات ضمن مسطح البطاط المائي اضافة الى قيام قسم التصاميم والدراسات التابع لمديرية الموارد المائية في ميسان بأجراء التحريات المساحية لنهر الشذيرية بهدف انشاء ناظم جنابية البحيرة للسيطرة على المياه وتوزيعها .