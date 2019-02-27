وزير الاعمار يبحث مع محافظ الانبار سير العمل في المشاريع الخدمية

افتتح محطة لتصريف مياه الامطار في الرمادي

بغداد _ الصباح الجديد

بحث وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكَين ريكاني مع محافظ الانبار الدكتور علي فرحان الدليمي سير العمل في المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة ، بحضور مدير عام التخطيط العمراني ومدراء الدوائر الخدمية التابعة للوزارة اضافة الى رؤساء الوحدات الادارية.

وجرى خلال اللقاء التباحث في مجال تفعيل ألية اعادة الاعمار في عموم محافظة الانبار واستعراض ومناقشة سير العمل في مشاريع الوزارة الخدمية والبلدية والماء والمجاري والطرق والجسور واهم المعوقات التي تعترضها ووضع الحلول المناسبة لها .

واكد الوزير على اهمية بذل كل الجهود الممكنة والعمل بروح الفريق الواحد من اجل اعادة الاستقرار الى المحافظة والنهوض بالواقع الخدمي فيها وتوفير افضل الخدمات لأهاليها، لما لمحافظة الانبار من خصوصية في عملية اعادة الاعمارنظراَ لمساحتها الكبيرة وما يتطلبه ذلك من جهود كبيرة لنتمكن من اعادة الحياة والخدمات الاساسية لها، موضحاَ خطة الوزارة بهذا الشأن والمشاريع التي سوف تنفذ في المحافظة .

وقام الوزير برفقة محافظ الانبار بجولة ميدانية شملت مجسر الزيوت في مركز مدينة الرمادي والذي تم استئناف العمل به في شهر تشرين الاول الماضي بعد توقفه خلال الفترة السابقة والذي سيتم انجازه وافتتاحه امام المواطنين قريبا .. كما تم زيارة مشروع مجاري الرمادي الكبير جنوبي المدينة وناقشا واقع المشاريع الحيوية المتلكئة وآليات استئناف العمل بها وتذليل العقبات التي تقف عائقاً امام تنفيذها .

وعلى هامش الجولة الميدانية افتتح الوزير محطة تصريف مياه الامطار الواقعة في حي التأميم (H1) لتكون في خدمة اهالي منطقة التأميم والتي تعمل بطاقة 8800م3 /الساعة وتضم 10 طواقم ضخ سعة المضخة الواحدة 600م3 / الساعة ، اضافة الى غواطس طوارئ خدمة سعة 1000م3/ الساعة لتقدم خدماتها لمناطق التأميم والخمسة كيلو واجزاء من السبعة كيلو وتم انجازها على نفقة البرنامج الانمائي للامم المتحدة ( Undp )

كما عقد الوزير في ديوان المحافظة اجتماعا موسعا مع الشركة الكورية (تراك) بحضور المحافظ ومدير التخطيط العمراني وتم الاتفاق مستقبلا على المصادقة على التصاميم المعدة من الشركة الكورية على ان تقدم تعهدا خاصا من ناحية الكفاءة والقدرة المالية لتنفيذ فقرات المشروع وانجازه كاملاَ.

على صعيد متصل اعلنت الوزارة عن قرب انجاز اعمال تأهيل واصلاح شبكات المجاري في منطقة تموز بمدينة الموصل عن طريق مديرية مجاري محافظة نينوى التابعة للمديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الاعمال شملت تمديد واستبدال الانابيب المتضررة وصب المانهولات ، والعمل حاليا مستمر بدفن التيكلة الجبلية والحدل ومن المتوقع انجازه خلال الايام القليلة المقبلة ، مبيناً ان الوزارة مستمرة في تنفيذ اعمالها الخدمية في محافظة نينوى لاعادة الحياة الطبيعية لها.

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن قرب انجاز مشروع المنتجات النفطية في محافظة كربلاء المقدسة لصالح وزارة النفط بنسبة انجاز 98% ، عن طريق شركة الرشيد العامة احدى تشكيلات الوزارة.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان المشروع يتكون من بناية تضم ثلاثة طوابق بمساحة 2250 م2 لكل طابق تشمل مكاتب الموظفين وقاعات مختلفة فضلا عن تنفيذ الخدمات الهاتفية والانترنيت ومنظومة الحريق والمجاميع الصحية وبكلفة تبلغ ( 6) مليارات و253 مليونا و905 دنانير .

واكد المركز الاعلامي ان نسبة انجاز المشروع بلغت 98% والعمل مستمر في الواجهات الزجاجية وأعمال التطبيق بمادة البازلت للمماشي بنسبة انجاز 96% وأعمال مد شبكة الانترنيت الداخلية بنسبة 90% واعمال تسليك تغذية القطع الداخلية للتبريد بنسبة انجاز 100% , فضلا عن الاستمرار باعمال السقوف الثانوية وقد تم انجاز الطابق الثاني والاول بنسبة انجاز 85% و اعمال الجبسن بورد بنسبة 90% واكمال اعمال الزجاج للأبواب الخارجية 100% ، واعمال تراكيب الانارة الداخلية للسقوف بنسبة 85% .