الحكيم: العراق يعيش اليوم مرحلة المشروع الوطني بعد مغادرته الصراعات الداخلية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم ان العراق اليوم يعيش مرحلة المشروع الوطني ، مشيرا الى ان البلاد غادرت مرحلة الصراعات الداخلية التي لم يستفد منها الشعب فيما عادت بالنفع على شخصيات سياسية اعتمدت اسلوب الشحن والتصعيد لتحقيق الكسب الانتخابي .

ونقل بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه قوله خلال حضوره مؤتمر اعلن فيه انضمام حركة العراق الموحد لتيار الحكمة ان: ” العراق قادر على بناء دولة عصرية قوية وعادلة ، مستشهدا ببعض تجارب النجاح التي حققت منجزا في زمن التقشف، مبينا ان ازمة العراق ابدا لم تكن ازمة رؤى او فرص او امكانات او موقع انما الازمة ازمة ادارة حكيمة قادرة على تحويل الامكانات الى واقع معاشي جيد للمواطن العراقي” .

واشار الى الانتصارات التي حققها العراق، داعيا الى ” المحافظة عليها لانها جاءت بفتوى المرجعية ودماء الشهداء ، موضحا ان ” الانتصارات كانت انتصارات عسكرية على داعش الارهابي وسياسية على تحديات الوحدة الوطنية واجتماعية عندما تم التصدي لمحاولات الفرقة والخطاب الطائفي والعنصري “.

وأكد السيد عمار الحكيم ان ” التحدي الاخير هو تحدي الخدمات وبناء الدولة القوية وسينجح به العراق “، مشيرا الى “اهمية وحدة الارض والشعب والدولة والمؤسسات كي ينعم المواطن بالعزة والكرامة من دون تمييز”.