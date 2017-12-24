70 زمالةً هنغاريةُ للموظفين والطلبة لنيل الماجستير والدكتوراه

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توفر 70 زمالة دراسية هنغارية للموظفين وغير الموظفين لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية وإنسانية، مبينة أن آخر موعد للتقديم الذي سيكون الكترونيا عبر الرابط الخاص بدائرة البعثات يوم الاثنين الموافق لليوم الخامس عشر من الشهر المقبل .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي إن الزمالات الهنغارية توزعت بواقع (30) زمالة لدراسة الماجستير مخصصة لغير الموظفين في تخصصات هندسة النفط، وهندسة الطائرات، وهندسة اجهزة طبية، والتخطيط الحضري والاقليمي، وعلوم الفلك والفضاء، موضحا انه تم تخصيص (40) زمالة للموظفين لدراسة الدكتوراه في تخصصات الاعلام الرقمي، والاجتماع، والاثار، وادارة المشاريع، والفلسفة، وهندسة النفط، وهندسة السدود والموارد المائية، وهندسة اجهزة طبية.

وتابع المتحدث الرسمي أن الشروط المطلوبة للمتقدم الاّ يكون منتسبا للدراسات العليا داخل العراق، والاّ يقل معدله عن 70% أو ان يكون تسلسل تخرجه ضمن الربع الاول مشفوعا بكتاب تأييد من الجامعة المتخرج منها بالنسبة للمتقدمين لنيل شهادة الماجستير، وكذلك لا يقل معدله عن 70% لدراسة الدكتوراه، ولا يزيد عمره على (24) سنة بالنسبة للمتقدمين للماجستير و (50) سنة للدكتوراه، مبينا ان الشروط نصّت ايضا على الاّ تقل خدمة المتقدم للدكتوراه عن سنتين بعد اخر شهادة باستثناء المشمولين بالقرار 518 لسنة 1986 مشفوعا بكتاب تأييد من جهة ايفاده (سنة خدمة فعلية بعد آخر شهادة)، ويخضع لشروط الدولة المانحة.

وأوضح العبودي أن المستمسكات المطلوبة للتقديم، كتاب ترشيح مثبت فيه اسم المرشح والمعدل والخدمة الوظيفية بعد اخر شهادة والمواليد واللقب العلمي وخلاصة الخدمة، فضلا عن وثيقة البكالوريوس مترجمة ومصدقة للمتقدمين للماجستير، ووثيقتي البكالوريوس والماجستير للدكتوراه، ومشروع بحث الماجستير للمتقدمين للماجستير ومشروع اطروحة دكتوراه للمتقدمين للدكتوراه وتوصيات عدد 3 باللغة الانجليزية من أستاذ او أستاذ مساعد.

ودعا المتحدث الرسمي الراغبين بالتقديم من الموظفين في الوزارات والجامعات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة وكذلك غير الموظفين الى التقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالزمالات scrdgate.scrdiraq.gov.iq.