  • الإثنين , 25 ديسمبر 2017
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المفوضية تطلب قروضاً مالية لإجراء الانتخابات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي، أمس الأحد، حاجة المفوضية الى تخصيص قروض مالية لها من أجل إجراء الانتخابات، تأخر إقرار الموازنة المالية لعام 2018، وأضاف انها فاتحت رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن
وقال التميمي في بيان صحفي: إن “المفوضية ولغرض تنفيذ الجدول الزمني لها استعدادا لموعد الانتخابات وللحفاظ على المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولأن تأخر إقرار الموازنة سوف يؤثر على سير الجدول الزمني فقد تمت مفاتحة مجلس الوزراء طالبة منه تخصيص قروض مالية للسير قدما في الجدول الزمني للانتخابات”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد، في الخامس من الشهر الجاري يوم الثاني عشر من أيار المقبل موعداً جديداً للانتخابات النيابية بدلا من منتصفه والذي حدد في وقت سابق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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