  • الإثنين , 25 ديسمبر 2017
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الحمامي يقترح نقل جثامين العراقيين المتوفين في الخارج مجاناً

الحمامي يقترح نقل جثامين العراقيين المتوفين في الخارج مجاناً

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم وزير النقل كاظم فنجان الحمامي مقترحا الى شركة الخطوط الجوية العراقية للموافقة على نقل جثمان اي عراقي يتوفى بالخارج الى العراق مجانا.
وقال وزير النقل في مقترحه لقد عانى الانسان العراقي على مر العصور من حيف كبير، وقهر روحي لايستهان به، ولا بد لنا كمسؤولين امام الله وامام ضمائرنا ان لا نجعل اقدام هذا العراقي تظل سائرة على الجمر الى ما لا نهاية.
واضاف الحمامي ان اي فعل يزيد من كرامة العراقي ويحفظ ماء وجهه حيا او ميتا ما هو الا التقدير الاعلى لمعاني الحياة السامية، اذ لا يكفي شرف الافصاح عن صدق النوايا اذا لم تقترن تلك النوايا بالفعل الملموس، لهذا اضع بين ايديكم هذا المقترح ، واننا حين نقوم بهذا الفعل الانساني لا نريد منة من احد بقدر ما نجعل من المسؤولية نافذتنا الوحيدة لخدمة العراقيين على شتى مشاربهم.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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