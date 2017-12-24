الحمامي يقترح نقل جثامين العراقيين المتوفين في الخارج مجاناً

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدم وزير النقل كاظم فنجان الحمامي مقترحا الى شركة الخطوط الجوية العراقية للموافقة على نقل جثمان اي عراقي يتوفى بالخارج الى العراق مجانا.

وقال وزير النقل في مقترحه لقد عانى الانسان العراقي على مر العصور من حيف كبير، وقهر روحي لايستهان به، ولا بد لنا كمسؤولين امام الله وامام ضمائرنا ان لا نجعل اقدام هذا العراقي تظل سائرة على الجمر الى ما لا نهاية.

واضاف الحمامي ان اي فعل يزيد من كرامة العراقي ويحفظ ماء وجهه حيا او ميتا ما هو الا التقدير الاعلى لمعاني الحياة السامية، اذ لا يكفي شرف الافصاح عن صدق النوايا اذا لم تقترن تلك النوايا بالفعل الملموس، لهذا اضع بين ايديكم هذا المقترح ، واننا حين نقوم بهذا الفعل الانساني لا نريد منة من احد بقدر ما نجعل من المسؤولية نافذتنا الوحيدة لخدمة العراقيين على شتى مشاربهم.