مبابي أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا في سن 20 عاماً

ثلاثة مهاجمين فقط كان لهم أعلى من رصيده بعد 24 مباراة قارية

باريس ـ وكالات:

حقق الفرنسي الصاعد كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفوقاً آخر على كبار المهاجمين الهدافين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يعكس صعوده الصاروخي نحو النجومية واستعداده لإعتلاء صدارة سلم الهدافين على الصعيد القاري.

واصبح مبابي افضل هداف في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا في سن العشرين عاماً بعد خوضه مباراته الرابعة والعشرين على الصعيد القاري امام مانشستر يونايتد الإنكليزي، والتي انتهت بفوز أبناء العاصمة الفرنسية بهدفين دون مقابل سجلها بريسنيل كيمبيمبي (الدقيقة 53) وكيليان مبابي (الدقيقة 60).

ويعتبر الهدف الذي سجله مبابي على الحارس الإسباني دافيد دي خيا هو الهدف الرابع عشر خلال مشواره الكروي في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، وهو المشوار الذي بدأه مع نادي موناكو ثم باريس سان جيرمان، الذي انتقل لصفوفه في صيف عام 2017.

و لم يسبق لأي مهاجم من الهدافين التاريخيين الكبار في مسابقة دوري أبطال أوروبا ان نجح في سن العشرين بمواصلة إحرازه للأهداف حتى مباراته الرابعة والعشرين، بمن فيهم أفضل هداف في تاريخ البطولة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي ، والذي لم يسجل أي هدف في سن العشرين مكتفياً بتسجيله هدفين فقط بعد مرور 24 مباراة قارية ، وذلك عندما كان لاعباً في صفوف نادي مانشستر يونايتد، قبل ان يرتفع رصيده التهديفي ويصل إلى 121 هدفاً حالياً.

وبدوره الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني وثاني افضل هداف في تاريخ البطولة قد اكتفى بتسجيل هدفين فقط عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً ، فيما كان قد أحرز 11 هدفاً في مباراته القارية الرابعة والعشرين بقميص ناديه الكتالوني قبل ان يرفع رصيده التهديفي إلى 107 أهداف.

اما الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس ، فقد سجل هدفين في سن العشرين عاماً مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث كان قد سجل 10 اهداف بعد خوضه 24 مباراة في البطولة.. وفي استعراض صحيفة «ماركا» الإسبانية لتاريخ الهدافين الأبرز في دوري أبطال أوروبا ، فإننا نجد 13 هدافاً سجلوا أهدافا اقل مما سجله مبابي في سن العشرين عاماً، ماعدا ثلاثة مهاجمين فقط كان لهم رصيد أعلى من رصيده عند المباراة الرابعة والعشرين ، و هم الهولندي رود فان نيستلروي (18 هدفاً) و الأوروغوياني إدينسون كافاني (15 هدفاً) و الإيطالي فيليبو اينزاغي (16 هدفاً).

الجدير ذكره بأن مبابي لم يسبق له إحراز لقب دوري أبطال أوروبا حتى الآن ، إذ كانت افضل إنجازاته في هذه المسابقة بلوغه المربع الذهبي مع نادي موناكو الفرنسي في موسم (2016-2017) قبل ان يتعرض للإقصاء على يد يوفنتوس الإيطالي.

من جانب اخر، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أنها انضمت لدعوى قضائية ضد من قاموا بكتابة عبارات مسيئة على الجدران ضد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وتم اكتشاف تلك العبارات في إحدى محطات مترو العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للتقدم بشكوى.ولم يتم الوصول لمن قاموا بكتابة تلك العبارات.

وأضافت رابطة الدوري الفرنسي في بيان: «ستنضم الرابطة للدعوى المرفوعة من قبل الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية ضد من قاموا بكتابة هذه العبارات».وتابعت: «تدين رابطة الدوري الفرنسي هذه الكتابات العنصرية والتي استهدفت كيليان مبابي».والمهاجم البالغ من العمر 20 عاما أحد أبطال فوز فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، وسجل هدفه الرابع في البطولة خلال الانتصار 4-2 على كرواتيا في النهائي.

ويتمنى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة، من بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد ليون بدور الـ16.وقال مبابي، خلال تصريحاته لإذاعة «RMC» الفرنسية: «نحن سوف نشجع ليون يوم غدٍ ضد برشلونة».وأضاف: «أريد أن تصل الأندية الفرنسية لأبعد نقطة ممكنة في البطولة الأوروبية هذا الموسم».

وسيُقام لقاء الذهاب بين ليون وبرشلونة يوم 19 شباط الجاري، في معقل الفرنسيين «بارك أولمبيك ليون»، في حين لقاء الإياب سيكون في معقل البارسا «كامب نو»، في 13 آذار المقبل.وقاد مبابي البي أس جي، لتحقيق الانتصار بهدفين من دون رد، على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من ذات الأذنين، ليضع بطل فرنسا قدمًا في ربع النهائي.