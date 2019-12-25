الشرطة يسعى لرد الإعتبار في لقاء الإياب امام الشباب السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد سعد ناطق، مدافع فريق الشرطة، أن الفريق مصدوم من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الإثنين، أمام فريق الشباب السعودي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.واكتسح الشباب السعودي، ضيفه الشرطة العراقي بسداسية من دون رد، ضمن منافسات البطولة العربية.

وقال ناطق في تصريحات صحفية أن اللاعبين يتحملون ما جرى الفريق لم يكن في يومه أخطاء شخصية بالجملة أوقعت الفريق بسداسية بدأت أثرها تتضح على الفريق مع سير المباراة.

وأشار لاعب الشرطة، إلى أن المبررات لا يمكن أن تنحصر بإيقاف الدوري والإصابات وغياب بعض اللاعبين لأن ذلك غير مبرر للأداء السيء للفريق.وأضاف «النتيجة ثقيلة لكن مباراة العودة على الأقل يجب أن تكون رد اعتبار لفريقنا».

من جانبه، قال مدافع الشرطة علي فائز، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب وأن الأهداف المبكرة والسريعة وراء الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق.وقال فائز في تصريحات صحفية، إن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب لعدة اعتبارات أهمها الغيابات والإصابات وبالتالي لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب وصدمنا بالأهداف المبكرة والتي أثرت سلبيًا على الفريق بصورة عامة. وأشار إلى أن الشرطة قدم أسوء مبارياته ولا يجد مبررًا وتفسيرًا لما حدث، مضيفا: «الجميع مصدوم من النتيجة أخطاء كثيرة حدثت وأهداف غزيرة دخلت بوقت مبكر، الفريق لم يكن بحالة طبيعية وبالتالي الخسارة مؤلمة».

يشار إلى أن الشرطة استقبل أربعة أهداف في الثلث الأول من المباراة قبل أن ينهي الشباب المباراة بسداسية.