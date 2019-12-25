  • الخميس , 26 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • 30 الجاري.. بدء كأس الوزارات لخماسي كرة القدم

30 الجاري.. بدء كأس الوزارات لخماسي كرة القدم

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أجرت دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة ، قرعة كأس الوزارات لخماسي كرة القدم ، على قاعة الاجتماعات ، و يشارك فيها عدد من وزارات ومؤسسات الدولة على ان تنطلق في الثلاثين من الشهر الحالي .
و بين مدير قسم الانشطة والبرامج في الوزارة الدكتور نجم عبد مطشر ان بطولة كأس الوزارات هي من ضمن المنهاج السنوي لدائرة التربية البدنية ، قسم الانشطة وتعد احد البطولات الجماهيرية الكبيرة التي دابت وزارة الشباب والرياضة على اقامتها سنويا بمشاركة فاعلة من وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات ، مضيفا ان القرعة اجريت والمؤتمر الفني للفرق المشاركة ، وقد سعت وزارة الشباب من جانبها جاهدة لتوفير الملاعب والتجهيزات الرياضية وجميع الأمور اللوجستية الاخرى التي تؤدي بالضرورة الى نجاح المنافسات ، واكد مطشر على اهمية ان تكون البطولة للنسخة المقبلة من أربع رياضات وهي كرة السلة والطائرة والمنضدة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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