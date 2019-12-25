30 الجاري.. بدء كأس الوزارات لخماسي كرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجرت دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة ، قرعة كأس الوزارات لخماسي كرة القدم ، على قاعة الاجتماعات ، و يشارك فيها عدد من وزارات ومؤسسات الدولة على ان تنطلق في الثلاثين من الشهر الحالي .

و بين مدير قسم الانشطة والبرامج في الوزارة الدكتور نجم عبد مطشر ان بطولة كأس الوزارات هي من ضمن المنهاج السنوي لدائرة التربية البدنية ، قسم الانشطة وتعد احد البطولات الجماهيرية الكبيرة التي دابت وزارة الشباب والرياضة على اقامتها سنويا بمشاركة فاعلة من وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات ، مضيفا ان القرعة اجريت والمؤتمر الفني للفرق المشاركة ، وقد سعت وزارة الشباب من جانبها جاهدة لتوفير الملاعب والتجهيزات الرياضية وجميع الأمور اللوجستية الاخرى التي تؤدي بالضرورة الى نجاح المنافسات ، واكد مطشر على اهمية ان تكون البطولة للنسخة المقبلة من أربع رياضات وهي كرة السلة والطائرة والمنضدة.