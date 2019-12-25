وسام المجد بطلا لأندية البوتشيا.. والبصرة يحرز دوري كرة الهدف للمكفوفين

«بارالمبياد» تطلق عددها الخاص بانجازات عام 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:

توج نادي وسام المجد، أمس، ببطولة العراق للبوتشيا بعد منافسات دامت ليومين في قاعة المركز التدريبي بمجمع وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة مثلوا اثنا عشر فريقاً.

وقال رئيس اتحاد البوتشيا مجلي عودة في تصريح ان «المركز الأول كان من نصيب نادي وسام المجد فيما جاءت لجنة بابل بالمركز الثاني وذي قار ثالثاً في ختام المنافسات التي شهدت مشاركة ستة اندية هي وسام المجد والذرى والاشراق والشموخ والولاء وأشنونا بالإضافة الى ستة لجان فرعية هي بابل وذي قار وميسان والنجف وكركوك وديالى».

وشهد ختام المباراة حضور رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد والأمين العام كوثر حسين والأمين المالي للجنة البارالمبية عبيد عنيد كما حضر احمد العاني و نعيم عبد الحسين رئيس اتحاد الرماية ومعاون الأمين العام رئيس اتحاد السباحة هاشم فرز ورئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر ورئيس اتحاد الجودو واللجنة الفرعية في بابل محمود شاكر بالإضافة الى امين سر اتحاد المبارزة كاظم سلطان ومدير المدارس الرياضية عامر طالب وممثل لجنة متابعة الاتحادات ماهر عباس ومسؤول المركز التدريبي عبد الكريم عبد الحسين فضلاً عن ممثلي ورؤساء الاندية واللجان الفرعية المشاركة وأعضاء اتحاد اللعبة.

وأقيمت مباراة الدوري العراقي بإدارة لجنة من الحكام يترأسهم ظافر حرب ويضم الطاقم التحكيمي ايمان عبد الأمير, عمر علي طلال, علي عباس, وسام سالم, سارة هاشم, مؤمن عبد الكريم, عبد الله رشيد وعباس هاشم وقد أسفرت النتائج الفردية للفئة bc3 عن فوز هازة فؤاد من نادي وسام المجد اولاً ثم عبد الله عوف من ديالى ثانياً وسجاد علي من ديالى ايضاً ثالثاً.أما نتائج الفئة bc5 فكان المركز الأول من نصيب أسيل عباس من نادي وسام المجد تليه داليا محمود من بابل ثانياً وكرار فراس من نادي الاشراق ثالثاً.ونتائج الفئة bc1 كان المركز الأول للاعبة آلاء حمزة من بابل ومحمد فاضل من نادي وسام المجد ثانياً يليه محمد طه من ديالى ثالثاً.أما نتائج الفئة bc2 فكان المركز الأول للاعب نادي وسام المجد مرتضى طالب والمركز الثاني للاعبة حنين علي من بابل فيما جاء حسين رشيد من نادي الولاء ثالثاً.

كما انتهت منافسات الفئة bc4 بفوز لاعب ذي قار ايهاب أحمد بالمركز الأول وجاء عباس جميل من نادي وسام المجد ثانياً وعلي فانوس من ميسان ثالثاً.

من جانب اخر، احرز نادي البصرة لقب دوري العراق بكرة الهدف للمكفوفين الذي اختتمت منافساته على قاعة نادي وسام المجد الرياضي والذي انطلق في الثاني والعشرين من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة ايام.

وحل نادي وسام المجد في الوصافة، ونادي الفلوجة ثالثاً.اما في فئة النساء فكان للاعبات وسام المجد البصمة الخاصة بهن لتحقيق المركز الاول، يليهن إشنونا ثانياً، ولجنة الانبار ثالثاً.وشهدت ايام الدوري تحكيماً لكادر عراقي دولي اشاد الجميع بأدائهم المميز.

يذكر ان عدد الفرق المشاركة هي 10 فرق تمثلت بنوادي، وسام المجد، والشموخ، والبصرة، والذرى، والفلوجة، ولجنة الانبار، ولجنة البصرة، ولجنة ذي قار، ولجنة سليمانية، ولجنة اربيل.

إلى ذلك، صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية العراقية العدد الخاص من مجلة ( بارالمبياد ) بالرقم 35 والذي اعلنت فيه الامانة العامة للجنة البارالمبية العراقية عن عدد الاوسمة التي تحققت للعراق خلال البطولات الدولية والمؤهلة الى الدورة البارالمبية التي تقام صيف العام الجديد 2020 في طوكيو.

وقال مدير اعلام البارالمبية هشام السلمان ان انجازات العراق في رياضة متحدي الاعاقة للعام المنتهي بلغت 186 وساما ملونا منها 62 وساما ذهبيا و71 وساما فضيا و53 وساما برونزيا اضافة الى احصائيات وجداول بجميع انجازات اللاعبين الذي شاركوا في البطولات الخارجية للعام المنتهي.