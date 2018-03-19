غداً.. منتخبنا الوطني يلاقي قطر في افتتاح بطولة الصداقة الدولية

قصي منير يعتذر عن مباراته الاعتزالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتح منتخبنا الوطني وشقيقه القطري في الساعة 7 من مساء يوم غدٍ الاربعاء مباريات بطولة الصداقة الدولية في ملعب المدينة الرياضية في البصرة، ويلتقي قطر وسوريا يوم 24 منه في التوقيت ذاته، وتختتم مباريات البطولة بلقاء منتخبنا الوطني وشقيقه السوري يوم 27 من شهر آذار الجاري في الساعة السابعة مساءً ايضاً بحسب عضو المكتب الاعلامي لاتحاد كرة القدم المركزي، حسين الخرساني.

واضاف الخرساني ان المؤتمرين الصحفي والفني سيعقدان عصر اليوم الثلاثاء في قاعة فندق عشتار شيراتون في البصرة، موضحا ان المؤتمر الصحفي للمدربين سيعقد في الساعة 3 عصرا يعقبها المؤتمر الفني بساعة واحدة.

وبين الخرساني ان المنتخب السوري سيصل في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصلت بعثة قطر في الساعة 2 من ظهر أمس.

وتابع ان اللاعبين المحترفين وصلوا تباعاً فقد وصل أمس علي عدنان وجيستن ميرام، فيما سيصل اليوم بروا نوري واحمد ياسين، مبينا ان قائمة الوطني تضم 13 محترفا في البطولة، فيما اوضح ان الاتحاد المركزي لكرة القدم، هيأ لاقامة حفل مباراة اعتزالية للاعب الدولي قصي منير في مباراة الافتتاح بيد ان الاخير اعلن اعتذاره لظرف خاص، مبينا إلى ان محاولات عدة سعت إلى ثني الغزال الاسمر عن الاعتذار بيد انه كان مصراً على ذلك.

وكان المنتخب الوطني بدأ امس تدريباته في ملعب المدينة الرياضية اشراف ملاكه التدريبي المؤلف من باسم قاسم ومساعديه رحيم حميد وشاكر محمود ومدرب حراس المرمى هاشم خميس والمدير الإداري باسل كوركيس.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني،أعلن قائمة لاعبي (أسود الرافدين) الذين سيشاركون في بطولة الصداقة الدولية، والتي ستقام يوم 21 أذار الجاري في مدينة البصرة.

وقال مدرب المنتخب العراقي، باسم قاسم، إنه تمت دعوة 26 لاعبا سيلتحقون بصفوف المنتخب، حال انتهاء المرحلة الأولى من الدوري تحضيرا لمنافسات البطولة الثلاثية في البصرة.. وأكد أن المحترفين الذين تمت دعوتهم لصفوف المنتخب، تم أخذ موافقة أنديتهم، كون البطولة ستكون ضمن الأجندة الدولية للمباريات الودية، ولا يوجد مانع من التحاقهم.

واللاعبون الذين تمت دعوتهم هم، محمد حميد، نور صبري وجلال حسن ومحمد كاصد ومصطفى ناظم وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وريبن سولاقا وعلي فائز، وحسام كاظم وفرانس بطرس ووليد سالم ومصطفى محمد وعلاء مهاوي وحسين علي وأحمد ياسين وعلي حصني وهمام طارق وجستين ميرام وبراو نوري ومهدي كامل وبشار رسن وأيمن حسين ومهند علي ومحمد شوكان وعماد محسن.

من جانبه، يحط منتخب قطر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رحاله اليوم في البصرة، وذلك للمشاركة في دورة الصداقة الدولية.ويلعب منتخب قطر، أول مباراة له في البطولة، غدٍ الأربعاء مع نظيره العراقي، ويسعى العنابي، إلى تحقيق أكبر استفادة من هذه الدورة.. ويؤدي المنتخب القطري، تدريبه الأخير، مساء أول أمس، على ملعب أكاديمية التفوق الرياضي اسباير، بمشاركة جميع اللاعبين، الذين تم اختيارهم للبطولة، وعددهم 21 لاعبا.

وضمت القائمة 21 لاعبا، وهم: سعد الشيب، ويوسف حسن، ومحمد البكري، وحسن الهيدوس، وأكرم عفيف، وعاصم مادبو، وبيدرو ميجويل، ومحمد علاء، وطارق سلمان، وأحمد علاء، وسالم الهاجري، وعبد العزيز حاتم، وأحمد فتحي، وبسام الراوي، والمعز علي، ومؤيد حسن، وأحمد معين، وكريم بوضياف، وإسماعيل محمد، وعبد الكريم حسن وسلطان البريك.

قال مدرب المنتخب السوري الجديد لكرة القدم، الألماني بيرند ستينج، إن انطلاقته مع المنتخب ستكون في دورة الصداقة الودية التي ستبدأ يوم غدٍ الاربعاء.

وأوضح المدرب الألماني، في مؤتمر صحفي عقده أول أمس في العاصمة السورية دمشق، أنه سوف يشرف على تدريب المنتخب السوري الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام قابل للتجديد، وأن انطلاقته معه ستكون عبر الدورة الودية، وصولا للاستحقاق الأهم الذي ينتظره العام المقبل المتمثل في بطولة كأس آسيا المقررة في الإمارات.

وأضاف أنه تابع عدة مباريات في الدوري السوري، واطلع على مستوى اللاعبين المحليين لانتقاء الأفضل منهم.وأوضح المدرب الجديد لسوريا: «سوف أتواصل مع اللاعبين المحترفين بالخارج، وسوف أقوم بتقييم مستواهم الحقيقي لأن الفترة القادمة تتطلب وجود الأفضل فنيا لكون الاستحقاق الآسيوي القادم سيشهد منافسات قوية».

وأشار: «كرة القدم السورية تحظى بمواهب متميزة قادرة على المنافسة رغم جميع الظروف، والمنتخب بحاجة لوجود لاعبين بدلاء بالمستوى ذاته للاعبين الأساسين».وألمح إلى أنه في الوقت ذاته سيتابع تحضيرات المنتخب الأولمبي لاستحقاقاته القادمة، بالتوازي مع تأهيل عدد من مدربي الدرجة الأولى بالتنسيق مع اتحاد اللعبة للارتقاء بالمستوى التدريبي.

يذكر أن منتخب سوريا تأهل إلى نهائيات كأس آسيا عام 2019، بحلوله وصيف مجموعته في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.وأعلن المدرب وطاقمه المساعد القائمة النهائية التي ستسافر إلى دورة الصداقة في العراق، والتي ستقام ما بين 21 حتى 27 آذار الجاري.

وتتكون القائمة من كل من إبراهيم عالمة وخالد حاجي عثمان وأحمد مدنية ونديم صباغ وعمر الميداني وأحمد الصالح وجهاد باعور ومؤيد خولي وحسين الجويد وعلاء الشبلي وعمرو جنيات وتامر حاج محمد وزاهر الميداني وحميد ميدو وفهد يوسف وعدي جفال وفراس الخطيب وخالد المبيض ومحمود المواس ويوسف قلفا وعمر السومة وباسل مصطفى.

وبسبب تعدد الإصابات التي حالت دون تواجد كل من عمر خربين وجابرييل سومي ومؤيد العجان وهادي المصري ومارديك مارديكيان وأسامة أومري، فقد اقتصرت القائمة التي ستخوض مباراتين في البطولة ضد قطر في 24 الجاري، والعراق في 27 من نفس الشهر، على 22 لاعباً فقط.